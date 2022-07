Na ocasião, foi apresentado também um balanço dos 100 dias de atuação da secretaria, principais projetos e ações - Divulgação/Moisés Bruno

Publicado 14/07/2022 14:24 | Atualizado 14/07/2022 14:24

Macaé - A Secretaria de Políticas para as Mulheres lançou na manhã desta terça (12) o projeto Fala Mulher, criado para ser um canal para informações, esclarecimento de dúvidas, críticas e sugestões de serviços voltados ao atendimento e proteção das mulheres. O evento foi realizado no auditório do Paço Municipal.

Na ocasião, foi apresentado também um balanço dos 100 dias de atuação da secretaria, principais projetos e ações. Criada em 1º de abril, a pasta é responsável por elaborar e executar as políticas públicas para as mulheres no município de Macaé.

A abertura do evento contou com a participação da advogada e membro da equipe técnica do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), Rute Curvelo e da cantora, atriz e aluna da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart), Josie Schuenck, que executaram o Hino Nacional e o Hino de Macaé.

O prefeito Welberth Rezende ressaltou os avanços conquistados com a criação da pasta. “Fico muito feliz com os resultados dos 100 primeiros dias, mostra que estávamos mais do que certos em ampliar o poder de atuação transformando a coordenadoria em secretaria. É importante ter essa autonomia para que pautas tão importantes não acabem sendo tratadas de forma secundária. Estou muito grato em ter todo esse time trabalhando em prol das políticas públicas para as mulheres de Macaé”, comentou.

“Nos primeiros anos da pandemia, experimentamos o atendimento remoto e, de fato, conseguimos dar voz a muitas mulheres que não chegariam ao nosso atendimento presencial. Por isso entendemos que era preciso transformá-lo em um programa e como forma de contemplar os 100 dias da secretaria, nada melhor do que brindarmos com esse instrumento de escuta e acolhimento que é o Fala Mulher”, frisou a secretária de Políticas para as Mulheres, Jane Roriz.

Única mulher no Legislativo municipal, a vereadora Izabella Vicente destacou a importância da existência da Secretaria de Políticas para as Mulheres e do Ceam como forma de combate a todos tipos de violência. “Equipamentos públicos como esses são fundamentais para que Macaé entre na rota de uma cidade que de fato defende a igualdade entre homens e mulheres e, sobretudo, a equidade”, apontou.

Durante o encontro, a coordenadora do Espaço Mulher Cidadã, Adriana Leclerc, apresentou o projeto Cidade em Artes, com a presença das artesãs e exposição dos produtos que serão vendidos no período das comemorações pelo aniversário da cidade. A coordenadora do Ceam, Sandra Caldeira, apresentou o equipamento que é referência em toda a região quando se trata de acolhimento e orientação ao público feminino.

Fala Mulher - Fruto da pandemia, quando foi preciso instituir o atendimento de forma remota, o Fala Mulher já está em funcionamento através do número (22) 99817-0976, para ligações, inclusive à cobrar, WhatsApp e SMS. A advogada e membro da equipe técnica do Ceam, Clara Liz, apresentou o projeto e seu funcionamento, desenvolvido em parceria com a Ouvidoria Municipal.

Entre os presentes ao lançamento, estavam autoridades municipais e a ex-vice-prefeita de Macaé e ex-secretária de Educação, Marilena Garcia.