Interessados pelas vagas receberão ficha de cadastro para preenchimento no local Divulgação/Bruno Campos

Publicado 22/07/2022 22:35 | Atualizado 22/07/2022 22:41

Macaé - O Feirão de Empregos da Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda vai acontecer neste sábado (23), a partir das 8h, na Cidade Universitária (Bloco D), bairro Granja dos Cavaleiros. As vagas oferecidas estão disponíveis no Portal da Prefeitura de Macaé ( www.macae.rj.gov.br ). Este Feirão contempla o preenchimento de vagas de empresas offshore, que aceitam exclusivamente candidatos que atendam aos pré-requisitos descritos.

"Lembramos que para participarem do processo de seleção das empresas, os candidatos devem conhecer a vaga e seus pré-requisitos e estar de posse de original e cópia dos documentos que serão conferidos. Estamos divulgando as vagas cadastradas pelas empresas que nos procuraram no prazo estabelecido para facilitar a escolha das vagas pelos candidatos que contemplem o seu perfil.", frisou a secretária Adjunta de Trabalho e Renda, Sabrina Nunes.

No Feirão, os interessados pelas vagas receberão ficha de cadastro para preenchimento no local e deverão apresentar: original e cópia do RG, Carteira de Trabalho, currículo e cópia dos documentos que comprovem que se encontram no perfil da vaga. O candidato deve ainda portar caneta esferográfica preta ou azul para preenchimento da ficha de cadastro.