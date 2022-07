A Expo Macaé 2022 começa no dia 27 e segue até o dia 31 de julho, com shows gratuitos e sob venda de ingressos - Divulgação/Guga Malheiros

Publicado 18/07/2022 13:46

Macaé - A tradicional Expo Macaé está de volta! O evento que marcou gerações, traz toda a nostalgia das idas ao Parque de Exposições Latiff Mussi no ar. Este ano, a programação que integra as comemorações dos 209 anos do município, em 29 de julho, está repleta de atrações como o cantor gospel Eli Soares, Ferrugem, Jorge e Mateus, Chitãozinho e Xororó e show infantil. A Expo começa no dia 27 e segue até o dia 31 de julho, com shows gratuitos e sob venda de ingressos.

Os shows gratuitos, que vão garantir diversão acessível para todos, acontecem na abertura da Expo, no dia 27, com o cantor gospel Eli Soares; no dia do aniversário da cidade, 29 de julho, com a alegria e animação do cantor Ferrugem e no encerramento das atividades, no dia 31, em que as crianças também serão presenteadas com a apresentação do show infantil Princesas e Heróis.

A realização da Expo Macaé é feita pela iniciativa privada. A empresa vencedora da licitação tem os direitos sobre a venda dos ingressos que será feita para os dias: 28, com Jorge e Mateus e 30, com Chitãozinho e Xororó que realizam turnê comemorativa aos 50 anos da dupla. Informações sobre formas de compra e outras atrações inclusas no camarote podem ser encontradas no perfil do Instagram: @expomacaeoficial

O Parque de Exposições Latiff Mussi fica na RJ-106, S/N, no São José do Barreto.