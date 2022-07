Também compositor, músico e escritor, Leoni nasceu no Rio de Janeiro e iniciou sua carreira aos 16 anos, tocando baixo em sua primeira banda de rock, formada com os amigos da escola - Divulgação/Ana Chaffin

Também compositor, músico e escritor, Leoni nasceu no Rio de Janeiro e iniciou sua carreira aos 16 anos, tocando baixo em sua primeira banda de rock, formada com os amigos da escolaDivulgação/Ana Chaffin

Publicado 18/07/2022 13:56 | Atualizado 18/07/2022 13:57

Macaé - O show do cantor Leoni reuniu multidão na noite de sábado (16), no Festival de Inverno do Sesc, em parceria com a Prefeitura de Macaé, no distrito do Sana, fomentando a economia, o turismo e a cultura na região serrana do município. Com o tema “Vem Viver”, o festival de cultura e multilinguagem acontece até o dia 31 de julho em várias cidades. Leoni disse que adorou estar no Sana e já quer voltar. “É a primeira vez que venho aqui. Espero retornar e poder chegar um dia antes para conhecer e curtir as belíssimas cachoeiras deste lugar lindo”.

O cantor abriu o show com a música “Educação Sentimental”; depois cantou “As Cartas que eu Não Mando”. Interagiu com o público e os músicos o tempo todo e, para celebrar o momento, cantou “Fixação” e também canções da banda que teve, Heróis da Resistência, como “Double de Corpo”.

Também compositor, músico e escritor, Leoni nasceu no Rio de Janeiro e iniciou sua carreira aos 16 anos, tocando baixo em sua primeira banda de rock, formada com os amigos da escola, “Chrisma”. Foi baixista e principal compositor da banda Kid Abelha, saindo em 1986 para lançar Heróis da Resistência, da qual era o vocalista, e partiu para a carreira solo em 1993. Ele é autor de muitas composições da música brasileira e de livro.

O festival aconteceu com tranquilidade e segurança em trabalho conjunto realizado pelas secretarias municipais de Ordem Pública/Defesa Civil/Guarda Municipal, Mobilidade Urbana, Saúde, Ambiente, além da Cultura e Turismo. O festival foi aberto na sexta-feira (15), com show da cantora Adriana Calcanhoto.

“Foi um fim de semana inesquecível. O clima também favoreceu sem chuva e sem ventos. Tudo perfeito. Já queremos voltar”, disse Juliana Siqueira, 35 anos, que saiu de Teresópolis com o marido e o filho de 15 anos para curtir o festival no Sana. Janaína Amoroso, 24 anos, e a namorada Mileny Alves, 29, disseram que foram sexta para assistir ao show de Adriana Calcanhoto e acharam tão bom que resolveram ficar. “Nos instalamos em um camping e está sendo ótimo. Vamos voltar sempre”. Elas são de Nova Iguaçu.