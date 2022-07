O objetivo do encontro é proporcionar networking e capacitação para consumidores e negócios locais - Divulgação

O objetivo do encontro é proporcionar networking e capacitação para consumidores e negócios locaisDivulgação

Publicado 25/07/2022 09:58 | Atualizado 25/07/2022 10:03

Macaé - O projeto Desenvolve RJ chegou em Macaé com capacitação e negócios. O evento acontece entre os dias 29 e 31 de julho. Durante a festa de aniversário de 209 anos do município, na Expo Macaé 2022, o Parque de Exposições da cidade também receberá empresários e empreendedores para uma rodada de negócios gratuita.

O objetivo do encontro é proporcionar networking e capacitação para consumidores e negócios locais. Palestras voltadas para o mercado de trabalho serão ministradas por especialistas levados pelo Senac RJ.



A Rodada de Negócios será promovida pelo Sebrae, além de uma feira com expositores e muitas novidades para os visitantes.

O Desenvolve RJ Macaé é uma realização da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) e do Senac RJ, com apoio do Sebrae RJ.

A abertura será na sexta-feira, às 18h. A Rodada de Negócios no sábado, das 9 às 13h. E o horário de funcionamento no sábado e domingo será das 14h às 22h.

Para o empresário do segmento de vestuário, há mais de 20 anos, com lojas em Macaé e Rio das Ostras, Leonardo Ribeiro, "está é uma ação que evidência, qualifica e valoriza o comércio local".

"Acredito que essas iniciativas ajudam a incrementar as atividades comerciais após os efeitos econômicos provocados pela pandemia. Tem muitas pessoas que passaram por um período difícil e precisando desse incentivo", afirmou Leo, acrescentando que "se sente na obrigação de divulgar o evento para outros empresários".

Inscrições gratuitas - Para participar como expositor gratuitamente no evento, o interessado deve enviar as informações: Nome da empresa; Vocação da empresa; Nome pessoa/contato; Celular pessoa/contato e

Logomarca em pdf para o contato do WhatsApp: 22 98803-8911.