A ação beneficiará diretamente cerca de 30 famílias na comunidade rural, compreendendo cerca de 100 pessoasDivulgação

Publicado 28/07/2022 11:57 | Atualizado 28/07/2022 12:20

Macaé - A Ocyan, empresa do setor de Óleo e Gás, vai promover um programa social de incentivo à agricultura familiar na zona rural de Macaé (RJ), cidade onde mantém sua principal base operacional. A iniciativa é uma parceria entre a empresa, o município, a Associação dos Produtores da Agricultura Familiar do Sana (APAF-SANA) e a Fundação Norberto Odebrecht. A oficialização do projeto aconteceu nesta terça-feira (26), em um evento que reuniu representantes da Ocyan, Fundação, poder público, Associação e agricultores da região. Na ocasião, um Acordo de Cooperação Técnica e Financeira foi assinado entre as partes para viabilidade da ação, que beneficiará diretamente cerca de 30 famílias na comunidade rural, compreendendo cerca de 100 pessoas.

“Criar oportunidades e empoderar nossas comunidades é um dos compromissos da Ocyan referente a agenda ESG, e este projeto em especial reforça nossa estratégia socioambiental em Macaé”, explicou Roberto Bischoff, CEO da empresa, durante o encontro.

Um diagnóstico social promovido pela Fundação Norberto Odebrecht em fevereiro, por encomenda da Ocyan, havia identificado desafios para a melhoria da qualidade de vida na comunidade. No evento desta terça (26), soluções baseadas no Programa Social da da Fundação, em andamento na região do Baixo Sul da Bahia desde 2003 e que impactou mais de 26 mil pessoas no último ano, foram apresentadas e debatidas junto aos agricultores que serão beneficiados.

“Nosso próximo passo é validar a execução do projeto com cada uma das famílias. Este escopo irá compor a iniciativa, que será realizada durante os próximos 30 meses”, afirmou Fabio Wanderley, superintendente da Fundação.

“É muito gratificante ver o trabalho que já é um sucesso no estado da Bahia ser reaplicado aqui em Macaé. Temos certeza de que este projeto trará bons frutos para todos os envolvidos, sobretudo para as famílias beneficiadas.”, completou.