Já um dos momentos mais animados foi quando o artista cantou "Eu quero ver a glória do Seu poder", um clássico cristãoDivulgação/Rui Porto FIlho

Publicado 28/07/2022 13:23 | Atualizado 28/07/2022 13:26

Macaé - O cantor gospel Eli Soares abriu na noite desta quarta-feira (27) a programação de shows da Expo Macaé 2022, reunindo fiéis que vieram de diversos bairros de Macaé e cidades vizinhas. Músicas como “Se eu cair”, “Os sonhos de Deus”, “Deus está aqui” levaram mensagens sobre reflexões evangélicas, expressando a crença cristã. A entrada foi gratuita.

Com uma temática que aborda a presença de Deus, a vida como milagre e superação e acumulando 800 mil seguidores em uma rede social, Eli Soares emocionou o público com sua forma de cantar louvores. Um dos destaques do show foi a música Veraneio, gravada com Thiaguinho. “É muito bom estar aqui com vocês, em Macaé”, destacou o cantor.

Já um dos momentos mais animados foi quando o artista cantou “Eu quero ver a glória do Seu poder”, um clássico cristão. “Eu quero ver agora o seu poder/ A sua glória inundando o meu ser/ Vou levantar as mãos e vou receber” foram versos aclamados pelo público.

O pai Diego Marinho, de 41 anos, levou a filha Karen Costa, de 19 anos, para assistir ao show com ele. “É muito importante a realização de shows gospel gratuitos porque no atual cenário há muitas famílias desestruturadas e eventos como este podem impactar positivamente na vida das pessoas”, enalteceu Diego. “Além disso, é um ótimo evento para um pai ir com a filha”, complementou Karen.

Eli, que lançou o primeiro álbum em 2009 e já foi indicado quatro vezes consecutivas ao prêmio de música Grammy Latino, na categoria "Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa", impressionou os casais Zito Correia, de 41 anos, que estava com Viviane Severiano, 36 anos e Júlia Severiano, de anos 20, que namora João Vítor, de 20 anos.

- Esse tipo de show atrai grande público evangélico que expressa salvação em Cristo – comentou Viviane. Para Júlia, as mensagens passadas tanto pelo DJ Carlinhos, que abriu a noite no palco principal, quanto por Eli Soares, denotam uma oportunidade de proclamação da palavra de Deus em espaço público. “É uma expressão religiosa importante”, reconheceu João Vítor.

Mostrando estilo moderno, tendências contemporâneas e ao mesmo tempo tocando músicas convencionais da temática gospel, como “Eu danço com o Rei Davi”, o DJ Carlinhos foi o primeiro a se apresentar no palco principal. “Nosso objetivo é levar a Palavra com muita animação. É importante a prefeitura investir em eventos gratuitos de entretenimento para a população”, classificou o DJ. “Toda honra e toda glória a Deus”, disse ao público. Um dos pontos principais do seu show foi o remix Videira.

No palco “Arte por toda parte”, da Secretaria de Cultura, com artistas locais, Conexão Black e Clara Brito mostraram talento e muita animação na primeira noite da Expo Macaé. A programação musical da Expo Macaé continua nesta quinta-feira (28) com show principal de Jorge e Mateus. No Palco “Arte por toda parte" é a vez de Rodrigo Victor, Bira Belo e DJ Luke.