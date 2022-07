Em breve, a área náutica vai ganhar uma nova rampa, de grande porte, para dar suporte à rampa já existente - Divulgação/Monalisa Fagundes

Publicado 28/07/2022 13:46

Macaé - O Iate Clube de Macaé passa por uma nova fase. Atualmente, sob a direção do comodoro Marcelo Brazileiro, com o apoio do vice e diretor de náutica Marlon Lima, o tradicional clube da cidade está recebendo ações sustentáveis, totalmente pensadas e planejadas para atender, principalmente, as novas gerações, mais modernas, práticas e informatizadas.



Segundo o diretor de náutica, o tradicional clube abriga hoje 70 lanchas, na parte seca (guardaria) e 12 barcos, na parte fundiária (na água, permanentemente). “Recepcionamos várias categorias, desde lanchas de 40 pés até simples embarcações de madeira, fundeadas na área náutica”, disse Marlon.

Em breve, a área náutica vai ganhar uma nova rampa, de grande porte, para dar suporte à rampa já existente.



Toda comunicação entre os sócios e o clube passaram a ser realizados por meio do aplicativo App Boats. Solicitação de Reboque, Manutenção de Embarcações, Embarque e Desembarque, entre outros, podem ser realizados através do aplicativo. “Muito mais prático e moderno”, concluiu.