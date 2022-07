Segundo Rodrigo Vianna, secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé, "fomentar as atividades econômicas locais, através de uma nova política de compras já estabelecida, é um caminho traçado por Macaé para estabelecer o desenvolvimento econômico como pauta prioridades na execução de políticas públicas - Divulgação

Publicado 28/07/2022 13:34 | Atualizado 28/07/2022 13:36

Macaé - O Parque de Exposições recebe nos próximos dias 29, 30 e 31 de julho, o Desenvolve RJ Macaé. O evento visa impulsionar e qualificar comerciantes locais, além disso acontecerá o encontro com representantes de empresas com o intuito de promover novas parcerias e captar fornecedores através da Rodada de Negócios, organizada pelo Sebrae RJ.



Segundo Rodrigo Vianna, secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé, “fomentar as atividades econômicas locais, através de uma nova política de compras já estabelecida pelo nosso governo, é sem dúvidas, um caminho traçado por Macaé para estabelecer o desenvolvimento econômico como pauta prioridades na execução de políticas públicas. E o Desenvolve RJ é a certificação desse trabalho que contribui também de forma direta com o fortalecimento da economia do nosso Estado”.



O Senac RJ vai oferecer diversas palestras para empresários e empreendedores da região, alguns dos temas serão: “Atendimento ao público como diferencial competitivo”,” Como o marketing digital pode impulsionar o seu negócio: técnicas e dicas para empreendedores”, “Fotografia em redes digitais”, “Empreendedorismo Digital” e “Inovação pós pandemia”, além disso diversos expositores levarão para o evento bons preços e novidades.



O Desenvolve RJ Macaé é uma realização da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) e do SENAC RJ, com apoio do SEBRAE RJ, é gratuito e acontecerá dentro da Exposição Agropecuária.