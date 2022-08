Sede da Escola de Dança Âmbar + Ana Botafogo, nos Cavaleiros, será reinaugurada nesta terça-feira (2) - Divulgação/Juliana Carvalho

Publicado 02/08/2022 14:46 | Atualizado 02/08/2022 14:47

Macaé - Quatorze anos após abrir as portas em uma das localizações mais charmosas de Macaé, a sede da Escola de Dança Âmbar + Ana Botafogo, nos Cavaleiros, será reinaugurada nesta terça-feira (2), com a presença da bailarina Ana Botafogo. O espaço foi reformulado e preparado para gerar ainda mais suspiros de UAU! O planejamento buscou agregar conceitos como modernidade e inovação, aliados ao aconchego e acolhimento, marcas da instituição que há mais de 20 anos vem cumprindo o seu compromisso de fazer da dança um instrumento de transformação.

O novo espaço será apresentado aos alunos e responsáveis nesta terça-feira durante um encontro especial com Ana Botafogo e os empresários, criadores da Âmbar, Erica Mendes e Juliano Fonseca. Todo o espaço de dois andares, em uma área com vista privilegiada para a praia dos Cavaleiros, ganhou novas cores e design, indo ao encontro de tornar a escola um lugar de pertencimento.

“A ideia foi trazer um visual mais moderno e, ao mesmo tempo, mais convidativo e atraente para que os alunos sintam ainda mais prazer durante o período que passam aqui. Focar no bem-estar do nosso público está entre os nossos diferenciais, tanto que as pessoas não falam ‘quero fazer aula de dança’, mas sim ‘quero fazer Âmbar’”, detalha Erica Mendes, diretora da escola.

Juliano Fonseca ressalta que a inauguração é o marco de novos tempos. “Estamos chamando de ‘Novo mundo, Nova Âmbar’, celebrando o início deste novo ciclo para escola, expressando nas novas cores e novo layout, as novas sensações e lembranças que queremos deixar. É a nova Âmbar, sob nova intenção, gerando muito mais suspiros de UAU”, garante.

A união de Ana Botafogo com a Âmbar

Há cerca de três anos, Ana Botafogo, que é Primeira Bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e que ajudou a difundir o ballet pelo Brasil, se associou à Âmbar, agregando sua experiência ao trabalho desenvolvido pela escola. Ana Botafogo integra a equipe que atua diretamente na sede em Niterói da escola, além de ser supervisora técnica da metodologia das turmas de dança clássica.

Âmbar + Ana Botafogo pelo Brasil e pelo mundo

Além das unidades de Macaé e Niterói, a Âmbar + Ana Botafogo integra o currículo escolar de escolas de dança pelo Brasil e mundo afora por meio da mentoria oferecida a cerca de mil profissionais de dança, além de 20 escolas pelo país e uma em Portugal que ganharam a chancela de utilizar a assinatura Âmbar + Ana Botafogo, por seguirem a mesma metodologia de ensino criada pelo grupo.

A escola Âmbar + Ana Botafogo oferece aulas para crianças a partir de dois anos a adultos. O endereço em Macaé é na Avenida Atlântica, 2828, Cavaleiros. Mais informações no Instagram @escolaambar.