O presidente do Legislativo, Cesinha (Pros), destacou algumas das obras mais relevantes e frisou que nada disso seria possível sem o esforço coletivo - Divulgação/Ivana Gravina

O presidente do Legislativo, Cesinha (Pros), destacou algumas das obras mais relevantes e frisou que nada disso seria possível sem o esforço coletivoDivulgação/Ivana Gravina

Publicado 01/08/2022 14:26

Macaé - Deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores de diversas localidades, além de lideranças políticas do cenário estadual e nacional se reuniram nesta sexta-feira (29), na Câmara Municipal de Macaé. Por ocasião da sessão solene pelos 209 anos da cidade, eles destacaram a reunião de esforços que culminaram na arrecadação de recursos e na realização de projetos importantes para a população. A cerimônia homenageou 88 cidadãos que contribuíram, de diferentes maneiras, para a superação da crise econômica e o desenvolvimento do município.

O presidente do Legislativo, Cesinha (Pros), destacou algumas das obras mais relevantes e frisou que nada disso seria possível sem o esforço coletivo. “O prefeito vem trabalhando bastante, assim como a Câmara que vem fazendo a sua parte. Cortamos cargos e usamos dinheiro do nosso fundo para garantir auxílio emergencial para 2 mil famílias macaenses. Agora, estamos instalando placas para a captação de energia solar, o que deve gerar uma economia ainda maior aos cofres públicos”.

O prefeito Welberth Rezende (Cidadania) reforçou a colaboração dos agentes políticos em prol da população. “Por isso, no Estado, Macaé foi a cidade que mais gerou empregos em 2022 (segundo o Caged) e teve o menor índice de letalidade em Covid-19 (levantamento da UFRJ)”. A única vereadora da cidade, Iza Vicente (Rede), lembrou a relevância de ações como a abertura do restaurante popular e a aprovação de leis voltadas para o público feminino. Ela comemorou a conquista da Lei Contra a Violência Obstétrica, de sua autoria, sancionada recentemente pelo prefeito.

O líder do governo na Câmara, vereador Luciano Diniz (Cidadania), evidenciou o atendimento das emendas impositivas de todos os parlamentares. “Isso nunca aconteceu antes e demonstra a boa relação entre Executivo e Legislativo”. De acordo com ele, em breve, mais de 20 grandes empreendimentos sairão do papel, beneficiando os macaenses.

Presença da Alerj

Marcaram presença os deputados estaduais que receberam título de cidadãos macaenses. Entre eles, André Ceciliano (PT), que preside a Alerj, foi homenageado por Rond Macaé (Patriota) e pelo presidente Cesinha. André chamou de “covardia contra o Rio de Janeiro” os desinvestimentos que a União vem fazendo nos setores energéticos e da aviação no Estado.

Lembrança de Dr. Eduardo e Thales

Provocou forte emoção o momento em que o prefeito de Carapebus Bernard Tavares (Republicanos) pediu um minuto de silêncio pelo ex-presidente da Casa, Dr. Eduardo, e seu filho Thales Coutinho, ambos falecidos no ano passado em decorrência da Covid-19. Foi espontâneo na plateia um forte aplauso após a homenagem.