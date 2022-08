11ª Edição do Festival Kolirius Internacional. Arte no muro do Colégio Estadual Luiz Reid, Macaé/RJ - Divulgação/Moisés Bruno

Publicado 01/08/2022 14:37 | Atualizado 01/08/2022 14:38

Macaé - Com o tema meio ambiente, a 11ª edição do Festival Kolirius Internacional reúne mais de 40 artistas urbanos e muralistas nacionais e internacionais nos muros do Colégio Estadual Luiz Reid. A ação é uma homenagem aos 209 anos de Macaé e termina neste domingo (31), com a versão Kolirius Kids, às 15h, em que crianças que se destacam na arte iniciada com o graffiti estarão de forma inédita no elenco do festival. A iniciativa pode ser apreciada por toda a população macaense.

Autor de grandes murais em pontos turísticos do Rio de Janeiro e São Paulo, o macaense Marlon Muk é quem organiza o Kolirius Internacional reunindo as maiores feras da Street Art. "Macaé é rica em belezas naturais. O objetivo é devolver à nossa cidade tudo que ela faz por todos nós. É deixar, nos muros desse colégio tão cheio de história e vida, imagens que nos fazem refletir sobre o meio ambiente e como preservá-lo. Um outro destaque é a imagem que compõe o prédio anexo da instituição de ensino, uma homenagem à professora da unidade, Jeanete Simone Fendeler, autora do livro “Reencontros com a Poesia", destacou Muk.

Ele ainda garante que as imagens proporcionam um ar de mistério e aguçam a curiosidade dos visitantes: “Quem vier conferir nosso festival terá a oportunidade de ver o excelente nível de trabalho e a qualidade dos muralistas, e ainda, de ter a chance de conversar pessoalmente com eles e se encantar com os traços criativos das obras. O festival é também uma forma de inspirar novos talentos”, pontuou Muk.

O evento ainda inclui uma exposição de sete telas assinadas por destaques, colorindo o hall do Centro Macaé de Cultura, onde permanecerá por duas semanas. O secretário de Cultura, Leandro Mussi, representando a prefeitura de Macaé, elogiou: “O Kolirius é um festival de grande importância como fomento cultural, e serve também de incentivo aos jovens por ser um presente muito especial, construído por renomados muralistas nacionais e internacionais, a ser entregue nas mãos dos macaenses no dia do aniversário da cidade. Um brinde aos olhos!”.