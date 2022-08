Sandro Martins e Swing & Simpatia se apresentam nesta sexta (5), na Gran Select Music, em Macaé - RJ - Divulgação

Publicado 04/08/2022 10:56 | Atualizado 04/08/2022 11:03

Macaé - A sexta-feira (5) promete ser animada em Macaé - RJ. Com a retomada dos eventos, a cidade ganha fôlego novo no entretenimento. Prova disso é a nova casa de shows, recém inaugurada, a Gran Select Music, localizada no bairro Glória, Zona Sul do município, que promete trazer as melhores atrações do país para a região.

A programação desta sexta (5) é voltada para o público que curte samba e pagode. O artista Sandro Martins e o grupo Swing & Simpatia se apresentarão no espaço, a partir das 23h.

Com três camarins, estacionamento exclusivo para clientes e segurança 24h, a Casa possui uma infraestrutura moderna, espaçosa e confortável para o público.