No circuito-teste serão 97,5 km para que os ciclistas participantes conheçam o percurso da Rodovia Norte-Sul (Amaral Peixoto)Divulgação

Publicado 15/08/2022 12:50

Macaé - As inscrições para o Tour Macaé Ciclismo de Estrada será até sábado (20). A programação esportiva que vai acontecer no dia 21 (domingo) é uma das mais esperadas pelos ciclistas do país. O cadastro pode ser feito pelo site www.fecierj.org.br

Esta etapa será um evento-teste do Circuito Brasileiro de Estrada. A programação contará com o apoio da Prefeitura de Macaé, por meio das secretarias de Esportes, Adjunta Turismo e Mobilidade Urbana.

No circuito-teste serão 97,5 km para que os ciclistas participantes conheçam o percurso da Rodovia Norte-Sul (Amaral Peixoto). A expectativa é receber 350 participantes. O evento terá premiação em dinheiro dividido entre as categorias.

Já no dia 20 haverá a entrega do numeral de participação. Todos os competidores devem ler atentamente, antes de enviar o formulário de inscrição disponível no site do evento, e entregá-lo para a organização quando da retirada do seu número de inscrição.

Ao atleta é obrigatório o uso da numeração na camisa para prova de Ciclismo de Estrada, assim como a utilização do chip eletrônico durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este requisito. A participação do atleta na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer inscrição ser substituída por outra.

Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada - Entre 6 a 9 de outubro será realizado o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Sub 30 e máster. Os interessados podem se cadastrar no endereço www.cbc.esp.br

Poderão participar da prova somente atletas federados nas categorias oficiais (válida para o ranking Estadual). Para atletas não federados, haverá a categoria Open. Todas as informações estão disponíveis no endereço; ( https://partiupedal.com/evento/?event_slug=tour-macae-ciclismo-de-estrada ).

A expectativa é de atender uma média de 600 a 800 ciclistas. Com fases de resistência e contra relógio individual, a programação terá premiação de 15 mil para serem divididos pelas categorias participantes. As dúvidas ou informações relacionadas a resultados e inscrições deverão ser enviadas para os e-mails: fecierj@fecierj.org.br / vicepresidentefecierj@gmail.com.