Entrega da revitalização da praça Viracopos no bairro Aeroporto, Macaé/RJDivulgação/Moisés Bruno H. Santos

Publicado 15/08/2022 13:19 | Atualizado 15/08/2022 13:20

Macaé - O prefeito Welberth Rezende entregou a revitalização da Praça Viracopos, no Parque Aeroporto, localizada na Rua Tancredo Neves, neste sábado (13). O prefeito estava acompanhado da coordenadora do programa Bem-estar Social, a primeira dama Quelen Rezende e da mãe, Cirlene Rezende.

“Estamos com obras em todas as áreas da cidade, são 70 praças sendo reformadas; na segurança pública, vamos reequipar a Guarda Municipal, implantamos o Macaé Presente em parceria com o governador, com quem estamos construindo o Batalhão de Ações com Cães, vamos fazer a Delegacia de Homicídios e também temos o Proeis”, afirmou, acrescentando ações na cultura e saúde como a exposição agropecuária e a redução de fila em busca de médicos especialistas. “Zeramos a fila por pediatra, zeramos a fila da audiometria e do teste do pezinho”, apontou.

A reabertura do Restaurante Popular, da unidade de saúde das Malvinas, do Nuanc na Aroeira, do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no Lagomar, do Cras na Nova Esperança foram salientadas pelo prefeito. No meio ambiente, ele citou o reflorestamento e intervenções no Parque Atalaia, com corredor de 14 quilômetros de fauna ligando com a Reserva Biológica da União.

A parceria com o Legislativo também foi mencionada. “Estamos trabalhando com a Câmara em vários setores. No ano passado, conseguimos a criação de 12 mil postos de emprego e seguimos com qualificação para agilizar a obtenção de emprego”, apontou, relatando melhorias no abastecimento de água na região serrana.

A reativação do Parque de Exposições, o início das obras do Mercado de Peixe, do Estádio Cláudio Moacyr, do ginásio poliesportivo, do teatro municipal, a construção da orla no Bar do Coco são outras marcas do governo frisadas no discurso do prefeito durante a entrega deste sábado. “Ano que vem vamos fazer muitas inaugurações de obras para a população, além disso, investimentos privados geram trabalho como no aeroporto, lojas de comércio, serviços”, ressaltou.

Prefeito anuncia campo de grama sintética

Na inauguração, o prefeito Welbert Rezende anunciou a instalação de gramado sintético na Praça Viracopos. Outros equipamentos comunitários também receberão o gramado.

De acordo com o secretário adjunto de Obras, Felipe Bastos, foram realizados na Viracopos trabalhos de recuperação da pista de skate, manutenção da iluminação pública, recuperação do entorno, com nivelamento do piso e poda de árvores, alambrado de campo de futebol e pintura da mureta, além de recuperação da cobertura e pintura externa dos quiosques e demais prédios.

O secretário de Infraestrutura, Santiago Borges, enalteceu que a praça Viracopos tem cerca de 30 anos. “Instalamos parquinhos, fizemos técnicas de paisagismo e vamos continuar com as revitalizações nas praças da cidade”, indicou.

O presidente da Câmara, Nilton César Pereira Moreira, o Cesinha, lembrou que outras revitalizações de praças já foram entregues. “A importância disso tudo é ouvir a população, a Praça Viracopos é uma das mais antigas de Macaé, são quase 40 ordens de serviço em andamento na cidade e outras virão”, enumerou.

As praças dos bairros da Glória e Campo D' Oeste serão as próximas do cronograma da prefeitura a receber a equipe de obras. As praças Washington Luiz, no Centro da cidade; do bairro Lagomar, do distrito de Córrego do Ouro, do bairro Botafogo, a Vinte Nove de Julho (no bairro Novo Cavaleiros) e a praça do Trapiche já foram restauradas.

Após a inauguração deste sábado, os moradores promoveram um torneio de futebol com seis equipes com direito a medalhas e troféus. “Estamos comemorando a entrega da obra”, observou o vice-presidente da Associação de Moradores, Diego Barcelos.

O presidente da Associação, Cláudio Gonçalves, assinalou a importância da reforma para as crianças. “O parque para as crianças, a melhoria de forma geral para a população, a quadra de futebol, o local para o treino funcional, o futebol de mesa, tudo ficou ótimo”, assegurou. O frequentador da praça, Josias Macedo, festejou a entrega do espaço público. “Agora vou vir ainda mais”, disse.

Participaram da inauguração o vereador Alan Mansur, secretários e a população em geral.