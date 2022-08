As atrações musicais começam no sábado (20), às 19h, com os músicos Willian Soares, Gislaine e Mylena, e Flávio e Kaique (Os Levitas). Já no domingo (21), às 16h, a criançada vai poder curtir o show infantil com Jéssica kids e seus bonecos - Divulgação

Publicado 17/08/2022 19:35 | Atualizado 17/08/2022 19:41

Macaé - Atrações musicais, leilões de bezerros, pau de sebo e comida, tendo o milho como ingrediente principal - como a pamonha, papa e cuscuz salgado – serão os destaques da 10ª edição da Festa do Milho da Bicuda Pequena, região Serrana de Macaé. O evento começa neste sábado (20), às 18h, com diversas atrações, entre elas o Primeiro Pedal e o Terceiro Velocross do Milho, além de parquinho de diversão, pescaria e muito mais. A iniciativa acontece ao lado da Igreja Assembleia de Deus, que também é idealizadora do projeto, e conta com o apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Adjunta de Turismo.

De acordo com o Secretário Adjunto de Turismo, Leonardo Anderson, eventos como esse, além de movimentarem a economia da localidade, atraem e desenvolvem o turismo interno, ligando a área urbana do município à região serrana. “Devido à pandemia do coronavírus, o tradicional evento não acontecia há dois anos. O governo municipal investe cada vez mais no resgate da cultura macaense para qualidade de vida da população”, destacou o Secretário.

As atrações musicais começam no sábado (20), às 19h, com os músicos Willian Soares, Gislaine e Mylena, e Flávio e Kaique (Os Levitas). Já no domingo (21), às 16h, a criançada vai poder curtir o show infantil com Jéssica kids e seus bonecos.

A festividade também vai contar com o primeiro Pedal do Milho, que acontece no domingo (21), às 9h, nas categorias: percurso completo PRO feminino; Masculino sub 30; Masculino Master A (31 a 40); masculino máster B ((41 a 50); masculino máster c (51 a 59); masculino over 60. Já o percurso intermediário conta com as categorias: feminino e masculino geral e pesadão acima de 100 kg. Os inscritos terão direito a café da manhã e premiação em dinheiro.

Ainda no domingo (21), às 13h, acontece o terceiro Circuito de Velocross - pista de pequeno porte -, nas categorias: MX 1; MX 2; MX 45; Nacional – A; Nacional – B; Trilheiros; Local; Nac Força Livre; IMP Força Livre. A ação vai contar com premiação em dinheiro e troféu para os primeiros colocados.

As inscrições para as duas modalidades podem ser realizadas por meio do WhatsApp: (21) 97950- 0092 / (22) 99261-3232.