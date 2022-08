O evento Tour Macaé Ciclismo terá premiação de R$ 5 mil, dividido do 1º ao 5º colocado, entre as 17 categorias - Divulgação

O evento Tour Macaé Ciclismo terá premiação de R$ 5 mil, dividido do 1º ao 5º colocado, entre as 17 categoriasDivulgação

Publicado 19/08/2022 16:54 | Atualizado 19/08/2022 16:55

Macaé - Cercado por serra, mar, montanhas, cachoeiras e lagoas, o município de Macaé se destaca quando o assunto é práticas esportivas ao ar livre. Além de ser celeiro de atletas amadores e profissionais, Macaé possui uma infraestrutura atrativa para eventos esportivos de grande porte, por ter a segunda maior rede hoteleira do estado, polo gastronômico renomado e Aeroporto com voos de conexões internacionais.



Neste domingo (21), a cidade recebe o Tour Macaé Ciclismo, que será uma etapa teste, para a prova do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada, que acontece entre os dias 6 e 9 de outubro, na mesma rota.

No circuito-teste serão 97,5 km para que os ciclistas participantes conheçam o percurso da Rodovia Norte-Sul (Amaral Peixoto) Divulgação

No circuito-teste serão 97,5 km para que os ciclistas participantes conheçam o percurso da Rodovia Norte-Sul (Amaral Peixoto). O evento terá premiação de R$ 5 mil, dividido do 1º ao 5º colocado, entre as 17 categorias.O ponto de encontro dos competidores é na Imboassica, próximo ao Posto Shell, às 7h. As inscrições estão abertas até sábado (20). O cadastro pode ser feito pelo site www.fecierj.org.br De acordo com o idealizador do evento, Décio Viana, até o momento, mais de 200 ciclistas já se inscreveram. “Temos atletas da capital, da Bahia e de Minas Gerais. É importante ressaltar que esta etapa teste também valerá pontuação no ranking Estadual”, disse.