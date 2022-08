Campeonato Carioca de Automodelismo 2022 - 2ª Etapa em Macaé/RJ - Divulgação/Moisés Bruno Heguedusch Santos

Publicado 19/08/2022 16:44 | Atualizado 19/08/2022 16:45

Macaé - A Quarta Etapa do Campeonato Carioca Off Road 2022 será realizada neste domingo (21), das 9h às 16h, na Linha Verde. A programação vai abranger as categorias: Open (iniciantes); Buggy EP (carros elétricos), Truggy (caminhões) e Buggy GP (motor a combustão). Os interessados podem se inscrever no dia do evento ou através da rede social @associacaocariocademodelismo. Quem aprecia a prática do esporte e tem um veículo automodelo em casa pode participar, basta ter o equipamento de medição de tempo (AMB). A entrada é gratuita e o acesso à pista é feito pela Linha Verde, na rua ao lado da ETE Centro (BRK). A programação é realizada pela Associação Carioca de Modelismo e conta com apoio da Prefeitura de Macaé. Haverá também espaço de alimentação.

Antecipando a programação, no sábado (20) a partir das 9h, haverá treino livre. A oportunidade é para o reconhecimento do espaço, que deve receber cerca de 40 veículos inscritos representantes do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Deste total, 40% são de Macaé. Para o evento, a Prefeitura de Macaé apoia com a estrutura, através de tendas, capina e caminhão pipa.

No Estado do Rio de Janeiro, Macaé e Nova Iguaçu contam com pistas ativas para a prática do esporte. A próxima etapa em Macaé está prevista para o dia 27 de novembro, quando será a final do Campeonato. Vale lembrar que quem tem curiosidade de conhecer o esporte e a área pode comparecer no local no final de semana para receber orientações e até treinar com veículos, que podem ser emprestados pelos adeptos. O encerramento da Quarta Etapa terá a premiação de troféus e medalhas para os três primeiros colocados.

A programação é organizada por Rannyery Calmon e Edson Lobo. "Nossa expectativa é das melhores. Este evento movimenta nosso município e é considerado muito importante para os praticantes. Agradecemos à Prefeitura por todo apoio", destaca

Para o Secretário de Turismo, Léo Anderson, eventos como estes são expressivos para fomentar vertentes esportivas em expansão. "O Campeonato Carioca 2022 de Automodelismo é uma programação importante não apenas para o esporte, mas para o turismo, pois atrai participantes de outros municípios e movimenta hotéis e restaurantes, aquecendo assim a economia do município, tendo em vista que os participantes trazem os familiares e conhecem a cidade”, finaliza.