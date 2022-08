Os ciclistas devem levar barraca e utensílios pessoais, preencher e devolver assinado o termo de riscos e de responsabilidade individual - Divulgação/Moisés Bruno

Os ciclistas devem levar barraca e utensílios pessoais, preencher e devolver assinado o termo de riscos e de responsabilidade individualDivulgação/Moisés Bruno

Publicado 24/08/2022 13:30 | Atualizado 24/08/2022 13:30

Macaé - O "Acampa Bike" vai desbravar as trilhas do Parque Municipal Natural Atalaia pela primeira vez, reunindo dezenas de ciclistas no próximo fim de semana (dias 27 e 28). Apoiado por grupos de pedal, o novo evento é um lançamento da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e Proteção Animal, que pretende promover outras edições durante o ano. Estão abertas 70 vagas para a aventura em meio ao exuberante pedaço preservado de Mata Atlântica, em Macaé.

Os ciclistas devem levar barraca e utensílios pessoais, preencher e devolver assinado o termo de riscos e de responsabilidade individual. A alimentação ficará por conta de cada participante. A área para acampamento dos ciclistas e seus familiares inscritos estará disponível excepcionalmente no sábado, das 9h da manhã, até às 16h de domingo. Todos os campistas devem seguir as normas de conduta responsável na Unidade de Conservação. Som alto e permanência de animais domésticos estão proibidos em toda a área do parque e são recomendações importantes contidas no regulamento.

A largada do pedal ecológico no domingo (28), às 7h30, será de nível médio a difícil, completando um percurso de 25 km, ida e volta, para as cachoeiras do entorno do parque. O passeio não é indicado a iniciantes por demandar esforço físico intenso. É preciso estar com capacete e equipamentos de segurança, além de levar lanche e água para consumo no trajeto. Haverá somente duas paradas para descanso no alto da montanha e banho nas cachoeiras.

O secretário de Ambiente, Juninho Luna, ressaltou a importância das pessoas conhecerem o parque. '' Nosso empenho é apoiar cada vez mais essas iniciativas, que possam trazer novas alternativas para as pessoas que frequentam a unidade de conservação e quem deseja conhecer, seja com ciclismo, fotografia e outras atividades. O nosso planejamento é transformar o Parque Atalaia em um grande atrativo '', disse.

Em condição de tempo ruim, as barracas e bicicletas serão remontadas nas instalações do parque em áreas cobertas. Se chover muito forte o evento deverá ser cancelado. O chefe do Parque Atalaia, Alexandre Bezerra, está animado: ``Temos a expectativa de contar com a presença de dois líderes de grupos”, diz, acrescentando que 30 ciclistas já se inscreveram para o evento, as vagas são limitadas. Para garantir gratuitamente a participação, envie um e-mail para agendamento.atalaia@gmail.com