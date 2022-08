A reforma do sistema de iluminação da orla busca oferecer mais segurança e comodidade à população, além de gerar economia, já que as luminárias são do tipo LED - Divulgação

Publicado 24/08/2022 13:42 | Atualizado 24/08/2022 13:43

Macaé - A nova iluminação na orla das praias Campista e Cavaleiros chega a uma nova etapa dos trabalhos com a instalação de postes que medem 12 metros de altura. No total, serão 98 ao longo de um trecho de 3,5 km, compreendido entre o posto da Petrobras até o final da rua Valparaiso. Cerca de 80% do projeto já foi concluído.

O sistema também é composto por outros 129 postes, entre médios e pequenos, 297 projetores e 332 luminárias com diferentes potências. Tudo isso para garantir iluminação eficiente em toda a extensão da orla, na via, ciclovia, calçada, lojas e restaurantes e parte da praia.

O sistema também é composto por outros 129 postes, entre médios e pequenos, 297 projetores e 332 luminárias com diferentes potências. Tudo isso para garantir iluminação eficiente em toda a extensão da orla, na via, ciclovia, calçada, lojas e restaurantes e parte da praia.

"Todos os postes são de aço galvanizado a fogo e possuem pintura eletrostática, oferecendo maior resistência ao desgaste da oxidação pela maresia. A reforma da iluminação é total e, além da substituição dos postes, também estão sendo feitas as trocas dos cabos (fiação), caixas de passagem, tampas e sistema de aterramento", explica Jean.

O trabalho é realizado pela Prefeitura de Macaé, através da Secretaria Adjunta de Obras. A previsão de conclusão é até o início de dezembro.