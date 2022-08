O clube disponibiliza, tanto para sócios quanto para não sócios, um salão de festa todo reformado ideal para a realização de eventos como casamentos, aniversários, palestras, workshops... - Divulgação

O clube disponibiliza, tanto para sócios quanto para não sócios, um salão de festa todo reformado ideal para a realização de eventos como casamentos, aniversários, palestras, workshops...Divulgação

Publicado 24/08/2022 14:44 | Atualizado 24/08/2022 15:17

Macaé - Desde que assumiu a gestão do Iate Clube de Macaé, o Comodoro Marcelo Brazileiro, respaldado por sua diretoria, vem implementando inúmeras mudanças estratégicas para administrar o clube de forma sustentável, informatizada e moderna.



Pensando nisso, o Comodoro selecionou pessoas técnicas para desempenhar cada função. É o caso do Ex-Presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Pinheiro, mais conhecido como Teco, que vem desenvolvendo a função de Diretor Social do Clube, visando retomar os eventos tradicionais no local e construir uma loja de conveniência para atender a demanda dos sócios e seus convidados.



Segundo Teco, um calendário anual de eventos já está sendo implantado e será fomentado pelo clube. Eventos tradicionais do local serão retomados, como a festa junina, bailinho de carnaval, réveillon, noite do Havaí, halloween, festival do chopp, entre outros.



Paralelamente a isso, o clube disponibiliza, tanto para sócios quanto para não sócios, um salão de festa todo reformado ideal para a realização de eventos como casamentos, aniversários, palestras, workshops, etc. O salão está localizado na sede social, ao lado da piscina, com vista espetacular tanto para o rio Macaé, quanto para o mar. O espaço abriga, confortavelmente, 300 pessoas.



Outra novidade é a loja de conveniência que será inaugurada, em breve, tanto para sócios quanto para não sócios (desde que sejam convidados dos sócios), e funcionará de terça a domingo, no horário de funcionamento do clube. Uma espécie de boteco equipado com utensílios para o mar. “Periodicamente haverá música ao vivo no local. A ideia é fazer uma loja de conveniência que ofereça tudo que a gente precisa quando sai para o mar, como cerveja a preço acessível, carvão, etc. O local também vai oferecer material de pesca, camisa UV, souvenir do clube, entre outros produtos”, disse Teco que sabe perfeitamente as necessidades de um sócio, afinal, são 45 anos frequentando o Iate, pois o pai já era sócio quando ele nasceu. Há 20 anos, Teco possui embarcação no clube. A atual é uma Lancha Carbrasmar 26 pés, com o nome de Carpe Diem.