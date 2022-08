Fusca, Kombi, Variant, TL, Gurgel, Puma, são alguns dos automóveis que compõem o clube atualmente e chamam a atenção por onde passam, pela conservação, originalidade e personalização - Divulgação/Monalisa Fagundes

Publicado 26/08/2022 22:42 | Atualizado 26/08/2022 22:43

Macaé - É verdade que carros antigos despertam paixões em muitas pessoas, seja pelo lado afetivo, ao recordar épocas passadas de sua vida; pela beleza dos veículos que possuem detalhes únicos ou o interesse por motores e componentes mecânicos em geral. E é envolvido por esse sentimento que o Clube de Aircooled Quebradores Hoodride, de Macaé, vai realizar um evento histórico, nos dias 17 e 18 de setembro, das 09h às 22h, no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha. Apesar de ser a quinta edição do encontro anual do clube, este ano a proporção será maior e a expectativa é de reunir mais de 1.000 veículos. O evento vai colocar Macaé na rota de destinos de eventos automotivos do Estado do Rio de Janeiro. Estão sendo esperados clubes de antigomobilismo de várias partes do país.



Fusca, Kombi, Variant, TL, Gurgel, Puma, são alguns dos automóveis que compõem o clube atualmente e chamam a atenção por onde passam, pela conservação, originalidade e personalização. Porém, outros modelos também serão expostos durante o evento, como aircooled (motor resfriado a ar), ratlook (sem definição de cor), clássico (originais), veículo mais antigo, entre outros.



“Somos um grupo de amigos que tem em comum a paixão pelos carros refrigerados à ar. Para manifestar esta paixão nos reunimos semanalmente e de ano em ano, realizamos um encontro anual para disseminar essa paixão e reencontrar grupos que compartilham do mesmo sentimento que a gente em relação aos carros clássicos e antigos. Este é um evento para toda a família”, disse o presidente do clube, Alexandre Pinto.



Na oportunidade, algumas categorias irão concorrer a um troféu idealizado e criado pelo próprio clube: maior comboio; carro de mais longe; comboio de mais longe; carro destaque.



Uma extensa grade musical está sendo programada para animar os participantes e visitantes do evento. Entre as atrações do Palco Principal já confirmadas para o sábado estão: Banda KM 50; Fernando Kep; Banda Caravellas; e Banda Madame Escarlate. Nos intervalos, o show ficará por conta da cantora mineira Sumaia Fagundes, que irá se apresentar em cima da Kombi da Carbono Zero, La Sereníssima. Para o domingo, estão confirmadas atrações como: a Banda Trichapado, tocando Forró Pé-de-Serra; Banda Mad Fuel; Banda BluCats, de Petrópolis; e Banda Violence Division. Os horários e outras atrações ainda estão sendo definidos.



Ainda no domingo, o personal trainer Marcio Henriques estará apresentando um aulão de alongamento, afinal, antes de pegar a estrada é importante se alongar. O alongamento melhora a coordenação motora, garante postura correta, permite a flexibilidade, entre outros benefícios.



"É uma ótima oportunidade para os amantes do mundo aircooled conhecerem esse universo de belezas naturais chamado Macaé. O município possui paisagens exuberantes, com direito a mar, lagoa, serra, ilha, cachoeira. Sejam todos bem-vindos", concluiu o secretário de Turismo, Leonardo Anderson.



