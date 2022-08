A carteira está prevista na Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, é válida em todo o país e, com ela, os artesãos têm a possibilidade de participação oficial em feiras, oficinas e cursos nacionais e internacionais e acesso a incentivos como linhas de crédito exclusiva, entre outros benefício - Divulgação/João Barreto Affonso

Publicado 30/08/2022 11:00

Macaé - Cento e vinte artesãos de Macaé receberam a Carteira Nacional de Artesão, na última sexta-feira (26), no Auditório do Paço Municipal (sede da prefeitura). A entrega reconhece e fortalece a tradição do artesanato no município como profissão geradora do desenvolvimento regional e é fruto da parceria da Prefeitura de Macaé, através da Secretaria Municipal de Cultura, e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo.



Na cerimônia, o prefeito Welberth Rezende anunciou que vai construir a Casa do Artesão, na Praia dos Cavaleiros, para que eles tenham um espaço fixo para divulgar a sua produção. O secretário de Cultura, Leandro Mussi, disse que o município também terá o Artesanato Móvel. Os dois projetos estão em fase de elaboração para serem encaminhados para licitação.

Entrega da Carteira Nacional da(o) Artesã(o), para 120 artesãos de Macaé, realizada no Paço Municipal de Macaé. 24/08/2022. Macaé, RJ, Brasil Divulgação/João Barreto Affonso



“Como artesão (sou pintor de telas e faço esculturas em madeira), felicidade é o que resume este momento tão importante. Eu tinha que dar a vocês a notícia da Casa do Artesão e quero que vocês conheçam o projeto e visitem a área, pois a unidade será feita para vocês. Com a carteira, vocês passam a ter acesso a vários benefícios”, observou o prefeito.



Além da carteira nacional, foi entregue pelo coordenador estadual de Artesanato, Marcel Vasconcellos, a primeira carteira de Mestre-Artesão a Edméa Alves Machado, 84 anos, que tem notório saber da profissão e multiplica o conhecimento ensinando a arte. “Artesanato é para obter renda e também é terapia. Meu sonho é que as escolas passem a ensinar artesanato”, destacou.



A carteira está prevista na Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, é válida em todo o país e, com ela, os artesãos têm a possibilidade de participação oficial em feiras, oficinas e cursos nacionais e internacionais e acesso a incentivos como linhas de crédito exclusiva, entre outros benefícios. A ação faz parte do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), do governo federal.



Os artesãos receberam as carteiras no encerramento do evento. A entrega foi feita pelo prefeito, Vasconcellos, Mussi e também pelo coordenador de Artesanato da Secretaria Municipal de Cultura, Bruno Ribeiro.



A profissão é para mulheres e homens. Antônio Rodrigues, morador do bairro São José do Barreto, disse que é crocheteiro há mais de 30 anos. “Confecciono variadas peças em crochê e amo o que faço. Hoje estou muitíssimo feliz, é um marco para a cultura macaense”, enfatizou.

