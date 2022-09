A LDO estabelece metas e prioridades do governo para os investimentos no orçamento do ano seguinte - Divulgação/Ivana Gravina

A LDO estabelece metas e prioridades do governo para os investimentos no orçamento do ano seguinteDivulgação/Ivana Gravina

Publicado 01/09/2022 09:00

Macaé - O Legislativo macaense votou favoravelmente, por unanimidade, à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), apresentada pelo Executivo por meio do Projeto de Lei (PL) 11/2022, nesta terça-feira (30). Antes, foram aprovadas 11 emendas dos vereadores e uma da Mesa Diretora. O projeto foi discutido em audiência pública e tramitou em regime de urgência.

A LDO estabelece metas e prioridades do governo para os investimentos no orçamento do ano seguinte. O presidente Cesinha (Pros) explicou a alteração proposta pela Mesa, que não altera o conteúdo da lei: “Quisemos regulamentar o texto do projeto”. As demais foram apresentadas por Rafael Amorim (PDT), Iza Vicente (Rede), Tico Jardim (Pros) e Luiz Matos (Republicanos).

“Minhas propostas voltaram-se para a proteção institucional das mulheres vítimas de violência”, disse Iza (duas emendas). “Incluí como prioridade a defesa à vida animal, que implica na saúde de todos”, justificou Rafael (cinco). Ele foi também coautor de outra, com Luiz Matos, prevendo reforma da sede e do canil do Grupo de Apoio Operacional da Secretaria de Ordem Pública.

Já Tico Jardim destacou a ampliação do Hospital Público da Serra (HPS) entre suas três emendas. Professor Michel (Patriota) e o líder do governo Luciano Diniz (Cidadania) destacaram o trabalho dos “órgãos de controle” do Executivo na elaboração da lei. “Ela foi muito aprimorada pela Procuradoria, pela Controladoria e pelas secretarias de Planejamento e da Fazenda”, disse o líder.