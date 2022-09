Shotgun - Divulgação/Waleska Freire

ShotgunDivulgação/Waleska Freire

Publicado 02/09/2022 10:00

Macaé - Contagem regressiva para o 11º Festival Macaé de Cultura e Gastronomia "Entre mar e terra", que começa na próxima terça-feira (06), véspera de feriado, com 15 atrações musicais e culturais na programação. O evento, que tem apoio da Prefeitura de Macaé e faz parte do calendário oficial do município, prossegue até sábado dia 10. Nos dias 06, 08 e 09, começa às 18h. No dia 07, feriado da Independência, um pouco mais cedo, às 16h. E no sábado dia 10, às 13h.

Rafael Honu Divulgação/Waleska Freire



Na terça-feira (dia 06), às 19h30, abre o Festival a Orquestra Sinfônica Nova Aurora. Já às 20h30, sobe ao palco a banda Back in Blues. E, às 21h30, Robson Farah e banda. Na quarta-feira (dia 07, feriado), se apresentam os Seletores universais DJ vinil às 16h; Big Washington, às 19h; e Banda Hits, às 21h. Já na quinta-feira (dia 08), às 19h30, Shotgun; e às 21h, a banda Km 50. Na terça-feira (dia 06), às 19h30, abre o Festival a Orquestra Sinfônica Nova Aurora. Já às 20h30, sobe ao palco a banda Back in Blues. E, às 21h30, Robson Farah e banda. Na quarta-feira (dia 07, feriado), se apresentam os Seletores universais DJ vinil às 16h; Big Washington, às 19h; e Banda Hits, às 21h. Já na quinta-feira (dia 08), às 19h30, Shotgun; e às 21h, a banda Km 50.

Filhas de Bamba Divulgação/Waleska Freire



Na sexta-feira (dia 09), as atrações começam às 19h30, com Macahiba Jazz; e seguem às 21h, ao som da Black Doze. O último dia está recheado de opções. Às 14h, Mostra de Dança Âmbar; às 15h, Rafael Honu MPB; às 16h30, Turbo Rock – Flavia Duboc e Alexandre Cabral. O samba vai tomar conta do palco às 18h, com as Filhas de Bamba. E, encerrando, a macaense Kynnie Williams e banda. Na sexta-feira (dia 09), as atrações começam às 19h30, com Macahiba Jazz; e seguem às 21h, ao som da Black Doze. O último dia está recheado de opções. Às 14h, Mostra de Dança Âmbar; às 15h, Rafael Honu MPB; às 16h30, Turbo Rock – Flavia Duboc e Alexandre Cabral. O samba vai tomar conta do palco às 18h, com as Filhas de Bamba. E, encerrando, a macaense Kynnie Williams e banda.

Macahíba Divulgação/Waleska Freire



Além das atrações musicais, o Festival oferece 22 pratos principais, por R$ 35, e entradas que variam de R$ 15 a R$ 25. Chefs mostrarão criatividade na cozinha, show elaborando ao vivo pratos para degustação dos presentes, harmonizando com rótulos de vinhos, e estilos de cervejas artesanais. Os hambúrgueres estarão sendo vendidos por R$ 30; e as sobremesas, às R$ 15. O evento contará ainda com área kids, seis estandes de cerveja artesanal, um de vinhos e o tradicional bar do pólo, com refrigerantes, sucos, água e cerveja. Além das atrações musicais, o Festival oferece 22 pratos principais, por R$ 35, e entradas que variam de R$ 15 a R$ 25. Chefs mostrarão criatividade na cozinha, show elaborando ao vivo pratos para degustação dos presentes, harmonizando com rótulos de vinhos, e estilos de cervejas artesanais. Os hambúrgueres estarão sendo vendidos por R$ 30; e as sobremesas, às R$ 15. O evento contará ainda com área kids, seis estandes de cerveja artesanal, um de vinhos e o tradicional bar do pólo, com refrigerantes, sucos, água e cerveja.

Black in Blues Divulgação/Waleska Freire

Os associados participantes são: Café Lugano, Delirium Burguer, Durval Gastronomia, Estação da Praia, Feito com Arte, Forneria Giorgio, Hopgarden, Ilhote Sul, Luigi Ristorante, Mirabolando Cakes, Mokaie, Picanha do Zé, Saad Comida Libanesa, São João Bar, Gogo Wok, Machae Burguer. Os convidados: Novo Parada, Caldo com tudo dentro, Pizzaria do Cristiano, Okinawa, Yoká e Habibi Mahmoud comida árabe. A expectativa de venda é de mais de 20 mil pratos. O público estimado é de 5 mil pessoas por dia.



Programação musical do 11 Festival Macaé de Cultura e Gastronomia "Entre mar e terra":



Terça-feira (dia 06):

19h30 - Orquestra sinfônica Nova Aurora

20h30 - Back in Blues

21h30 - Robson Farah Os associados participantes são: Café Lugano, Delirium Burguer, Durval Gastronomia, Estação da Praia, Feito com Arte, Forneria Giorgio, Hopgarden, Ilhote Sul, Luigi Ristorante, Mirabolando Cakes, Mokaie, Picanha do Zé, Saad Comida Libanesa, São João Bar, Gogo Wok, Machae Burguer. Os convidados: Novo Parada, Caldo com tudo dentro, Pizzaria do Cristiano, Okinawa, Yoká e Habibi Mahmoud comida árabe. A expectativa de venda é de mais de 20 mil pratos. O público estimado é de 5 mil pessoas por dia.Programação musical do 11 Festival Macaé de Cultura e Gastronomia "Entre mar e terra":Terça-feira (dia 06):19h30 - Orquestra sinfônica Nova Aurora20h30 - Back in Blues21h30 - Robson Farah

Robson Farah Divulgação/Waleska Freire



Quarta-feira (dia 07):

16h - Seletores universais Dj vinil

19h - Big Washington

21h - Banda Hits Big Washington Divulgação/Waleska Freire Quarta-feira (dia 07):16h - Seletores universais Dj vinil19h - Big Washington21h - Banda Hits





Quinta-feira (dia 08):

19h30 - Shotgun

21h - Km 50



Km 50 Divulgação/Waleska Freire

Sexta-feira (dia 09):

19h30 - Macahíba

21h - Black Doze



Black Doze Divulgação/Waleska Freire

Sábado (dia 10):

14h - Mostra de Dança Âmbar

15h - Rafael Honu MPB

16h30 - Turbo Rock – Flavia Duboc e Alexandre Cabral

18h - Filhas de Bamba SAMBA

21h - Kynnie Williams e banda Quinta-feira (dia 08):19h30 - Shotgun21h - Km 50Sexta-feira (dia 09):19h30 - Macahíba21h - Black DozeSábado (dia 10):14h - Mostra de Dança Âmbar15h - Rafael Honu MPB16h30 - Turbo Rock – Flavia Duboc e Alexandre Cabral18h - Filhas de Bamba SAMBA21h - Kynnie Williams e banda

Kynnie Williams Divulgação/Waleska Freire