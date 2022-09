O deputado estadual realizou caminhada, inaugurou o comitê de campanha e participou do lançamento da candidatura de Chico Machado, candidato à reeleição para deputado estadual pelo RJ - Divulgação

Publicado 08/09/2022 23:00 | Atualizado 08/09/2022 23:01

Macaé - Em agenda de campanha pela Região Norte Fluminense, o candidato a Deputado Federal Max Lemos (PROS) esteve em Macaé no último sábado (03/09). O deputado estadual realizou caminhada, inaugurou o comitê de campanha e participou do lançamento da candidatura de Chico Machado, candidato à reeleição para deputado estadual pelo RJ. O evento contou com a presença de lideranças e apoiadores, entre eles, o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, um dos maiores apoiadores de Max na região.

Deputado estadual e ex-secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos destacou as ações realizadas na região durante sua gestão como secretário do governador Cláudio Castro. Foram mais de R$300 milhões em intervenções aplicados em obras de drenagem e pavimentação da Ilha Malvina e Leocádia, além de escola, reforma de batalhão e construção do Restaurante do Povo.

Na Serra está sendo feita a Ponte do Baião, no Centro a Rui Barbosa está sendo revitalizada, a duplicação da ponte da Barra, que já estava há uma década parada, agora segue em ritmo acelerado e será entregue à população em poucos dias trazendo mobilidade, além de gerar emprego e renda que vão ajudar no desenvolvimento da região.

“São mais de R$300 milhões de investimentos para o povo Macaense, resultado do excelente trabalho do nosso governador Cláudio Castro, que em dois anos mudou a realidade do Rio de Janeiro. Agradeço imensamente o apoio da grande maioria da Câmara dos Vereadores de Macaé por apoiar nossa candidatura e confiar em nosso trabalho. Vamos juntos”, finalizou Max.