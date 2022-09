O prefeito Welberth Rezende (Cidadania) louvou a iniciativa. "Não podemos negociar o que é inegociável, e a defesa do meio ambiente é inegociável" - Divulgação/Tiago Ferreira

Publicado 08/09/2022 22:35

Macaé - Foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (8), no Legislativo macaense, o sistema de geração de energia solar da Casa. São 756 placas captadoras instaladas no teto do prédio e sobre uma estrutura que funcionará também como estacionamento coberto para 40 vagas. “Evitaremos 225 toneladas anuais de emissão de gás carbônico” disse o presidente Cesinha (Pros).

Ao comentar sobre a poluição que seria causada se a energia da sede fosse produzida convencionalmente, Cesinha informou que a Câmara Municipal é a pioneira do Estado e está entre as primeiras do Brasil, a implantar o sistema. Segundo o diretor geral Maurício de Castro, essa é “possivelmente a nossa maior obra desde a construção da nova sede”.

O prefeito Welberth Rezende (Cidadania) louvou a iniciativa. “Não podemos negociar o que é inegociável, e a defesa do meio ambiente é inegociável”. Ele também anunciou que expedirá decretos para limitar o uso de ar-condicionado e luz elétrica na administração da cidade. Já o secretário de Políticas Energéticas, Thiago Rocha Gomes, disse que a prefeitura deverá adotar energia solar em breve, começando pelas unidades das pastas da Saúde e Educação.

Professor Michel (Patriota) foi um dos grandes incentivadores da ideia. “Quando assumi a relatoria da Comissão de Meio Ambiente, me empenhei em abrir os caminhos”. Edson Chiquini (PSD) foi autor de projeto de lei que prevê o uso de energia solar em prédios públicos. “Tenho em casa e gostaria que todas as pessoas pudessem ter, pois a economia é enorme”.

Economia de R$ 800 mil por ano

Segundo Henrique Mendes Carvalho, diretor da empresa responsável pela obra, serão economizados pelo menos R$ 800 mil anuais. A expectativa é que o investimento da Câmara tenha retorno em até cinco anos.

Estavam presentes além dos vereadores e autoridades, assessores e funcionários do Legislativo. Egberto Santuchi Rocha, do Almoxarifado, afirmou: “É muito importante o uso de fontes renováveis de energia para termos um desenvolvimento sustentável”.

Dinarte Santos, da Segurança, mestre em engenharia ambiental, elogiou o empreendimento. “Foi feito um uso muito eficiente do espaço da Câmara”.