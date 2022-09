O bairro selecionado pelo estudo foi o Lagomar, e nos últimos meses, equipes da Coordenadoria Especial de Odontologia percorreram as ruas da localidade para fazer o levantamento das residências e do número de moradores - Divulgação

Publicado 05/09/2022 13:04 | Atualizado 05/09/2022 13:09

Macaé - A Coordenadoria Especial de Odontologia, da Secretaria de Saúde de Macaé, está participando do projeto SB Brasil, do Ministério da Saúde, e faz parte de um estudo sobre as condições de saúde bucal da população brasileira.

De acordo com a coordenadora de Odontopediatria, Carla Bittencourt, o objetivo do projeto é identificar as doenças mais prevalentes, como cárie dentária, doenças periodontais, necessidade de próteses dentárias, traumatismo dentário e o impacto dessas doenças na qualidade de vida da população.

Ela acrescenta que o estudo acontece por meio de parceria entre universidades federais e governo federal, e visa avaliar mais de 50 mil pessoas em várias regiões do país.

Segundo Carla, o bairro selecionado pelo estudo foi o Lagomar, e nos últimos meses, equipes da Coordenadoria Especial de Odontologia percorreram as ruas da localidade para fazer o levantamento das residências e do número de moradores, como parte da primeira e segunda fases.

" A partir da próxima semana, a pesquisa entrará na última etapa, fase três. Nesta fase, os profissionais visitarão os moradores elegíveis para fazer um questionário completo. Entre as principais perguntas, serão investigados elementos como condição socioeconômica, acesso e utilização de serviços odontológicos, dor dentária e orofacial, autopercepção e impacto da saúde bucal na vida diária", frisou.

Os dados coletados serão encaminhados ao Ministério da Saúde, onde junto com as informações dos demais municípios, servirão de base para a reorganização e reorientação do modelo de atenção à saúde bucal, atendendo aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).