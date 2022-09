Na reunião, o prefeito Welberth Rezende destacou que o atual desempenho do governo em garantir a Macaé o maior saldo de geração de empregos na região, com mais de 5 mil postos de trabalho criados só neste ano - Divulgação/Moises Bruno

Na reunião, o prefeito Welberth Rezende destacou que o atual desempenho do governo em garantir a Macaé o maior saldo de geração de empregos na região, com mais de 5 mil postos de trabalho criados só neste anoDivulgação/Moises Bruno

Publicado 08/09/2022 23:23

Macaé - Ao defender a revisão da regra da exigência de experiência profissional para os trabalhadores contratados pelo mercado de óleo, gás e energia, o governo municipal avança na construção de um novo modelo de qualificação profissional ofertada pela rede pública municipal, que ofereça todas as condições necessárias para que a população macaense tenha acesso à série de contratações formais realizadas atualmente pelas empresas que participaram da cadeia produtiva offshore.

A construção de uma grade de cursos financiados pela prefeitura, com o credenciamento das instituições reconhecidas pelo mercado, foi discutida na última quinta-feira (8) pelo prefeito Welberth Rezende com a gerente operacional do Senai, Eliane Azevedo.

Na reunião, o prefeito Welberth Rezende destacou que o atual desempenho do governo em garantir a Macaé o maior saldo de geração de empregos na região, com mais de 5 mil postos de trabalho criados só neste ano, representa o compromisso da gestão em garantir ao cidadão macaense o acesso à contratação formal.

“Estamos trabalhando muito para proporcionar aos nossos cidadãos, além da oportunidade de emprego, o acesso à qualificação exigida pelas empresas que estão na cidade. E, neste sentido, o Senai é uma referência para nós em formar mão de obra preparada para atender ao mercado do petróleo e demais segmentos que participam da rede do óleo, gás e da energia”, ressaltou.

A proposta apresentada pelo prefeito é buscar a expertise do Senai para definir uma nova grade de cursos que serão financiados pelo município, destinados à formação e qualificação de profissionais de Macaé.

“A proposta é identificar o profissional que busca essa qualificação como a porta de entrada para este novo cenário econômico da região. A construção desta parceria é positiva para a nossa instituição”, disse.

A reunião também contou com a participação da Secretária de Trabalho e Renda, Sabrina Nunes; do Secretário de Qualificação Profissional, Dennis Madureira; do Secretário de Licitações e Contratos, Gustavo Gusmão; da chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mariana Previtalli; do coordenador da Comissão Municipal da Firjan, Gualter Schelles; do coordenador operacional de educação profissional do Senai, Wagner Pinto e da analista de negócios do Senai, Lilian Mara Alves.