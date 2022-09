A 6ª etapa do ranking estadual contou com cerca de 200 confrontos, disputados em 94 categorias - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 12/09/2022 14:07 | Atualizado 12/09/2022 14:09

Macaé - Preparo físico, emocional, além de muita disposição. Assim, 137 atletas participaram da Copa Macaé de Karatê, neste domingo (11). O evento, na sede social do Tênis Clube, marcou a 6ª etapa do ranking estadual, realizado pela Federação de Karatê Fluminense (FKF) e Escola de Karatê Samara Jardim, com o apoio da Prefeitura.

O incentivo a práticas esportivas e aos atletas foi destacado pelo prefeito Welberth Rezende que participou da abertura oficial e das premiações. “Macaé começa a despontar no cenário nacional e internacional como referência de esporte e isso se deve ao trabalho feito pela Secretaria Municipal de Esportes que atua desde da base até aos atletas de alto rendimento, através do Bolsa Atleta. Esse auxílio com certeza está fomentando tudo isso, uma vez que dá oportunidade desses profissionais poderem ter um suporte, seja na suplementação da renda ou para viajar e participar mais dos eventos esportivos. Eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje e agradeço à Escola de Karatê Samara Jardim por ter trazido esta etapa para Macaé, o que para nós é motivo de muito orgulho”, afirmou Welberth.

Para Samara Jardim, técnica de Karatê do Flamengo e Presidente da Comissão do Norte/Noroeste do Conselho Regional de Educação Física (CREF1), momentos como esse só acontecem a partir do olhar para a valorização do esporte. “Macaé tem o privilégio de ter uma gestão municipal que se preocupa e que apoia o esporte. A cidade hoje está sendo anfitriã da sexta de sete etapas que integram o ranking estadual, recebendo atletas de todo o estado. Isso tudo só é possível com o apoio da prefeitura e de entes da iniciativa privada que entendem o esporte como uma grande ferramenta de transformação social”, apontou.

E Macaé foi bem representada na competição, Aquiles Cardoso, faturou duas medalhas de ouro. “Pratico karatê desde os quatro anos de idade, é uma emoção muito grande poder competir em casa e conseguir esse resultado. Estou muito feliz”, declarou o carateca de 12 anos.

Aos 13 anos, Vitor Melo também integrou a leva de esportivas macaenses que garantiram lugar no pódio. “Essa energia da torcida, da família, de estar na minha cidade é muito diferente, muito mais emocionante”, revelou ele que conquistou duas medalhas, uma de ouro e outra de bronze.

A Copa Macaé de Karatê - 6ª etapa do ranking estadual contou com cerca de 200 confrontos, disputados em 94 categorias. A pontuação será somada à da última fase, a sétima etapa, formando o ranking estadual. “Ao final dessas sete etapas, o atleta que obtiver a maior pontuação vai ser o vencedor do ranking 2022, como se fosse o ‘Oscar’ do Karatê do Rio de Janeiro”, explicou Flávio Alexandre, presidente da Federação de Karatê Fluminense, acrescentando a importância da interiorização de eventos como esse. “É muito gratificante para nós estarmos aqui em Macaé, fortalecendo e divulgando a modalidade no interior do estado, o que potencializa o interesse e a descoberta de novos talentos”, garantiu.

A oportunidade de receber a etapa estadual também foi comemorada pelo secretário de Esportes, Marvel Maillet. “É uma grande chance de darmos visibilidade aos nossos atletas e ao karatê. Macaé voltou a respirar esporte. Todas as nossas praças estão ocupadas por professores da Secretaria de Esportes fazendo atividades com idosos até as crianças. É a democratização do acesso ao esporte chegando em todos os pontos da cidade”, concluiu.