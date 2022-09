Manifesto da Saúde vem ganhando destaque no cenário nacional, por conta da suspensão da Lei do Piso dos Profissionais de Enfermagem pelo STF - Reprodução Instagram

Publicado 15/09/2022 12:28 | Atualizado 15/09/2022 12:39

Macaé - Em agenda de campanha, o Senador e candidato à reeleição Romário (Liberal) participou de caminhada no calçadão do centro de Macaé nesta terça-feira (13), onde recebeu o título de Cidadão Macaense.



Durante o ato, recebeu das mãos do candidato a Deputado Federal Dr. Flávio Antunes (Cidadania) o manifesto em defesa ao reajuste da tabela do SUS e da desoneração da folha de pagamentos dos estabelecimentos de saúde.



Pela rede social, Dr. Flávio Antunes divulgou que: "O trabalho para cuidar do Brasil já começou! Junto com o Prefeito de Macaé, Welbeth Rezende e o Senador Romário Faria. O médico também pede que os profissionais da Saúde apoiem a causa e participem do movimento, assinando o manifesto com o e-mail pessoal válido, no link https://bit.ly/manifestopelasaude