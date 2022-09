O objetivo da intervenção artística é contribuir para fortalecer as culturas negra e indígena, incentivar e empoderar as garotas, além de representá-las com a cultura da bicicleta, assim como as crianças com deficiência visual - Divulgação

Publicado 19/09/2022 11:31 | Atualizado 19/09/2022 11:34

Macaé - O muro da Escola Municipal de Ensino Infantil Professor Afonso Correa Sabino, na Comunidade Vila Badejo, em Macaé (RJ), ganhou novas cores numa arte elaborada por funcionário da Ocyan Felipe dos Santos. Profissional de acesso por cordas e grafiteiro conhecido como Talú, ele passou uma semana se dedicando ao trabalho. A iniciativa faz parte do projeto Pedala Macaé, desenvolvido pela empresa de óleo e gás Ocyan, que também promoveu, desde o início do mês, oficinas de desenho e Rodinha Zero, para ensinar crianças a pedalar bicicletas. A ação reuniu cerca de 250 pessoas e as crianças participaram do plantio de mudas na horta comunitária da escola.

A arte grafitada é composta por uma menina de traços indígenas passeando em uma bicicleta, à esquerda da parede, e por uma outra menina de óculos e um menino negro plantando uma muda, à direita. “O objetivo dessa intervenção artística é contribuir para fortalecer as culturas negra e indígena, incentivar e empoderar as garotas, além de representá-las com a cultura da bicicleta, assim como as crianças com deficiência visual”, explica Jocelina Valle, coordenadora de Responsabilidade Socioambiental da Ocyan. “O desenho deixa uma mensagem a toda comunidade escolar no sentido de inspirá-la a conhecer a técnica utilizada no grafite, além de reforçar a mensagem dos projetos realizados pela Ocyan com crianças – Horta e Rodinha Zero”, acrescenta.

De acordo com a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental da Ocyan, o Pedala Macaé há mais de um ano vem promovendo cursos, oficinas e estimulando a criatividade com o uso de bicicleta, assim como melhorias para a cidade. “Com uma atuação marcante em Macaé, é uma honra para a Ocyan presentear a comunidade com essas iniciativas e, agora, com essa imagem no muro da instituição de ensino”, celebra Jocelina Valle.