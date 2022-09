A palestra abre as portas de um projeto que irá ofertar um evento mensal com temas que circulam o universo do empreendedorismo - Divulgação/Verônica Côrtes

A palestra abre as portas de um projeto que irá ofertar um evento mensal com temas que circulam o universo do empreendedorismo Divulgação/Verônica Côrtes

Publicado 19/09/2022 12:30 | Atualizado 19/09/2022 12:54

Macaé - Uma ótima oportunidade para empreendedores de Macaé e região, que desejam prosperar em seus negócios. Nesta quarta-feira, dia 21, a Agência Território Digital apresenta a palestra “Despertando as Competências Empreendedoras”, que será ministrado pela sua co-fundadora e CEO, Fabricia Vieira, às 19h, no auditório da Universidade Estácio de Sá, em Macaé.

A palestra abre as portas de um projeto que irá ofertar um evento mensal com temas que circulam o universo do empreendedorismo, passando por diversos assuntos como: gestão do tempo, produtividade, planejamento estratégico, comunicação empática e criativa, inteligência emocional e marketing digital. O projeto traz sempre palestras, treinamentos e workshops que permeiam buscas empreendedoras.

O número de vagas para a palestra desta quarta-feira é limitado. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/CompetenciasEmpreendedoras , ou pelo telefone: (22) 99768-0032, também para mais informações.

De acordo com Fabricia Vieira, o projeto foi desenvolvido exclusivamente para empreendedores das regiões Norte Fluminense e Lagos, que buscam recuperar forças depois de tantas crises. “Este ciclo de eventos que desenvolvemos e que terá início com essa primeira palestra em Macaé tem o objetivo de estimular a mentalidade empreendedora e contribuir para o progresso do empreendedorismo regional, por meio do conhecimento sobre estratégias e ferramentas que vão ajudar a superar os obstáculos do mercado e suas próprias limitações, para que todos possam melhorar os resultados nos negócios”, explicou Fabricia.

Os encontros também contam com a participação da sócia e especialista em Comunicação, Ana Beatriz Quadros, que ressalta a finalidade de desenvolver ferramentas para melhorar a reputação no mercado. “Queremos oportunizar aos empreendedores regionais mais visibilidade ao negócio e ensinar estratégias para que possam atingir seus objetivos. Tudo isso de forma bem prática”, destacou.

SOLIDARIEDADE – Para os interessados em se inscrever para a palestra, o ingresso é gratuito, mas o evento também investe na contribuição-solidária de itens de alimentação, que serão doados para a Casa do Idoso São João Batista de Macaé.

SOBRE AS ESPECIALISTAS E PALESTRANTES – Fabricia Vieira é publicitária, especialista em gestão de empresas e marketing, palestrante, empreendedora de Negócios Online, estrategista de marketing digital e mentora de empreendedorismo feminino. Já Ana Beatriz é antropóloga por formação com foco em comunicação, comportamento humano, hábitos de consumo e relacionamentos e marketing.