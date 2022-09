A Associação Motivados pelo Autismo de Macaé (Mopam) luta pela ampliação do atendimento do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) na região serrana do município - Divulgação

Publicado 19/09/2022 16:13 | Atualizado 19/09/2022 16:14

Macaé - O candidato a deputado Federal por Macaé na região do norte fluminense, no interior do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Augusto Cesar é um exemplo ligado a classe política, médico com especialidade em ginecologia e obstetrícia, tem buscado ouvir associações e mães que vivem a luta pelos direitos básicos dos autistas como é o caso do Mopam – Associação Motivados pelo Autismo de Macaé, que esta semana participou de uma sessão na Câmara Municipal de Macaé, cujo tema foi a ampliação do atendimento do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) na região serrana do município.



O autismo é um transtorno no desenvolvimento, que produz alterações ou dificuldade de interação social, comunicação e mudanças de seu comportamento.



O candidato deputado federal pelo cidadania de Macaé que já algum tempo vem se integrando a luta em favor dos autistas disse:



“Há uma evolução na discussão sobre o autismo, mas é preciso que as políticas públicas de assistência ao indivíduo e as suas famílias se tornem mais efetivos como no campo da Atenção Psicossocial, ligados diretamente ao sistema único de saúde, com a efetiva participação do governo federal, estados, municípios e os grupos de movimentos autistas e conclui afirmando que se eleito, o seu gabinete será uma embaixada na defesa das entidades sociais, em particular das pessoas com deficiência, que correspondem a grande parcela da sociedade que precisa não somente de assistencialismo, mas também de política pública específica que atenda às suas necessidades".