Nesta segunda-feira, uma solenidade foi realizada para dar satisfação à sociedade a respeito do nome do aeroportoDivulgação

Publicado 20/09/2022 09:37 | Atualizado 20/09/2022 09:40

Macaé - O Aeroporto de Macaé recebeu oficialmente, nesta segunda-feira, 19, um novo nome, durante uma cerimônia de descerramento da placa. O espaço passa a se chamar Aeroporto Joaquim de Azevedo Mancebo. A homenagem partiu de uma demanda da Associação Comercial de Macaé (ACIM) e entidades da cidade de Macaé para que o aeroporto possuísse uma identidade.

Apaixonado por aviação, o mecânico e eletricista de automóvel, foi responsável por fundar o Aeroclube de Macaé. Na época, o clube não conseguia o licenciamento por parte da aeronáutica. Mas, depois de 20 anos, ele conseguiu o registro.



O Projeto de Lei, em 2019, tramitou na Câmara, no Senado e foi sancionado em julho deste ano. Nesta segunda-feira, uma solenidade foi realizada para dar satisfação à sociedade a respeito do nome do aeroporto.



Na oportunidade, duas pessoas foram homenageadas, Sr. Oscar Pires, por conhecer toda a história de Joaquim e Hélio Batista, fundamental em todo o processo do aeroporto.



A placa foi fixada no aeroporto e os filhos de Joaquim também foram homenageados.

O aeroporto administrado pela Zurich Airport Brasil. A unidade tem concessão de 30 anos, com 660 pessoas ligadas diretamente ao aeroporto. A média é de 60 voos diários, totalizando 120 decolagens/pousos. Os números colocam Macaé entre os aeroportos mais movimentados do país. A unidade chega a movimentar 200 mil passageiros/ano.