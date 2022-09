O Macaé Beer Fest está no calendário oficial do município, possui apoio da Prefeitura Municipal de Macaé e do Macaé Convention & Visitors Bureau que divulga o evento em todo Estado do RJ - Divulgação

Publicado 20/09/2022 10:08

Macaé - O Macaé Beer Fest, a maior festa da cerveja artesanal na região, acontece nos dias 06, 07 e 08 de outubro, na Praça da Glória, Macaé. A estrela da festa é a Cerveja! Serão 12 estandes com mais de 70 torneiras e cerca de 100 estilos e lançamentos para o público apreciador da bebida. As cervejarias que estarão no Macaé Beer Fest são: Ladkza, Roter, Cavaleiros, 7 Vargas, Coronel Pafo, Show de Bola, Noi, Hinterhof, Buzzi, Penedeon, Mamute e Lúpulo Macaense.

O evento terá infraestrutura com área totalmente coberta, banheiros, segurança, área kids e praça de alimentação com mais de dez opções entre doces, lanches e pratos. O Macaé Beer Fest está no calendário oficial do município, possui apoio da Prefeitura Municipal de Macaé e do Macaé Convention & Visitors Bureau, que divulga o evento em todo Estado do RJ.



"Estamos ansiosos por este retorno e preparando muitas novidades. No espaço gastronômico os estandes e as food bikes irão garantir as opções para harmonização com os estilos das cervejas. No evento anterior, tivemos um público aproximado de 30 mil pessoas. A expectativa é um aumento de 20%". informou Diego Dias, um dos idealizadores. A programação musical será divulgada em breve.

Para o secretário municipal de turismo, Léo Anderson, este evento impulsiona o movimento para os motoristas de táxi e uber em 100%, pois o público que vai beber usa esses meios de transporte por segurança, além do desenvolvimento turístico e econômico da cidade, pois muitos insumos são comprados em Macaé para fazer as receitas dos pratos comercializados na praça de alimentação, além do aumento d hóspedes na rede hoteleira.



“Os apreciadores da boa cerveja poderão degustar diversos chopps conhecidos no cenário nacional da Cerveja Artesanal. Sempre incentivamos a participação dos cervejeiros locais e das grandes cervejarias, fazendo uma mescla com os que estão começando, consolidando e fortalecendo o mercado de artesanal na região. É uma oportunidade para todos, tanto fabricantes e revendedores quanto para quem gosta de uma boa cerveja”, disse Diego Dias.



A cerveja artesanal chegou para conquistar o paladar dos apreciadores mais exigentes da bebida. Presente em todos os eventos gastronômicos ela atrai porque possui apenas componentes naturais sem adição de conservantes, estabilizantes e acidulantes, o que comprova a característica de uma bebida extremamente saudável. Além de ter como diferencial o sabor e o aroma muito mais intensos. Em Macaé, o mercado está expandindo com vários empreendedores investindo na fabricação de diversos estilos. Os restaurantes locais já oferecem dezenas de rótulos no cardápio e até mesmo os supermercados dispõem de muitos tipos nas prateleiras. A cidade já possui três fábricas de cervejas artesanais nos bairros Virgem Santa (Ladkza), Imbetiba (Hinterhof), e Cajueiros (Show de Bola).