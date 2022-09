O Seminário vai abordar temáticas como: Cidades do Futuro, Desafio para a Mobilidade Humana e Espaços Públicos Humanizados - Divulgação

O Seminário vai abordar temáticas como: Cidades do Futuro, Desafio para a Mobilidade Humana e Espaços Públicos HumanizadosDivulgação

Publicado 20/09/2022 09:50 | Atualizado 20/09/2022 09:54

Macaé - Começa nesta terça-feira, 20, o II Seminário de Mobilidade Urbana, promovido pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé, por meio da Coordenadoria de Educação para o Trânsito. O evento, que reúne especialistas do setor para apresentar e debater temas relacionados ao trânsito, vai acontecer até quinta-feira, 22, das 12h às 18h, na Cidade Universitária.



A ação será realizada em alusão à Semana Nacional do Trânsito, instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro em 1997, comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro, com o objetivo de incentivar junto à sociedade um trânsito mais seguro.

“Contamos com a sociedade civil organizada, associações e instituições de ensino para disseminar essa mobilização de conscientização e educação e promover o engajamento entre todas as partes. Afinal, o trânsito seguro é de responsabilidade de todos. Nossa intenção é que cada palestra e debate possam ser considerados como atividades complementares, extraturno”, disse o coordenador de Educação para o trânsito, Leandro Aracati.



O Seminário vai abordar temáticas como: Cidades do Futuro, Desafio para a Mobilidade Humana e Espaços Públicos Humanizados. Na quarta (21), os temas estarão relacionados à Cidade Ambiental e Sustentável, Micromobilidade e Infraestrutura, e Psicologia e educação para a mobilidade. Na quinta-feira (22), para encerrar o evento, serão realizadas Rodas de Conversas, Debate e Celebração do Dia Nacional do Agente de Trânsito (comemorado no dia 23 de setembro).