Durante a ação, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do município e da riquíssima biodiversidade que o Parque abrigaDivulgação

Publicado 21/09/2022 16:40 | Atualizado 21/09/2022 16:42

Macaé - Ipê amarelo, Ingá e sibipiruna foram algumas das espécies nativas da Mata Atlântica plantadas no Parque Municipal Atalaia, nesta quarta-feira (21), em comemoração ao Dia da Árvore. A iniciativa contou com a participação de 120 alunos de escolas municipais e privadas de Macaé. Na ocasião, as crianças também participaram da oficina de jardinagem, com o plantio de jiló, beterraba, agrião, alface, entre outros. A realização é da Secretaria de Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal.

Com o paladar saudável, Olívia Morelo de Almeida, de seis anos, experimentou o plantio do agrião e confessou que vai cuidar da muda para que ela possa florescer e, com isso, se tornar apta para consumo. “ Gostei muito de aprender como se planta. Vou levar para casa e cuidar da muda todos os dias. O dia de hoje fez com que eu aprendesse a importância de preservar a natureza”, destacou a aluna da Escola Municipal de Educação Infantil Cleide Canela de Souza, localizada em Córrego do Ouro.

De acordo com o Secretário de Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, Juninho Luna, o Parque Atalaia é uma das reservas ambientais mais importantes de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.

“Durante a ação, as crianças aproveitaram para conhecer um pouco do Parque. Eles tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do município e da riquíssima biodiversidade que o Parque abriga. E por ter sido no passado um dos primeiros mananciais utilizados no abastecimento de água da cidade, acumula também um importante valor histórico”, destacou o Secretário.

O "Dia da Árvore" no Brasil é comemorado dia 21 de setembro. O intuito é incentivar a preservação das árvores e das florestas, conscientizar a sociedade sobre as consequências do desmatamento, poluição e outros vícios nocivos, além de ressaltar a importância das árvores no equilíbrio do ecossistema. A ação contou com a participação da Guarda Ambiental.

Terapia no Atalaia

Na oportunidade, a Secretaria de Saúde promoveu rodas de conversa (Terapia Comunitária Integrativa) com as profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF). O trabalho tem como objetivo desenvolver uma escuta sensível aos adolescentes com práticas de saúde mental. A abordagem escolhida estimula a partilha de saberes e experiências, de forma horizontalizada, o que promove a autonomia e os vínculos afetivos.

O Parque

O Parque Natural Municipal Atalaia é cortado por trilhas que levam a recantos paradisíacos abertos à apreciação. A reserva recebe pesquisadores, estudantes, grupos de meditação, pessoas que valorizam e buscam contato com a natureza. A unidade de conservação fica a 27 quilômetros do Centro de Macaé.

Os seus 235 hectares de mata abrigam grande diversidade de árvores, arbustos e epífitas. Da rica fauna, vivem na região diversas espécies de peixes, e uma variedade de aves e mamíferos de pequeno, médio e grande porte.

O roteiro turístico atual é composto por cinco trilhas. A sexta trilha, que está sendo chamada de Caminho da Estrela, irá conectar duas unidades de conservação - unindo o Atalaia ao Pico do Frade. A implementação da Estrela é uma iniciativa em construção da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Proteção Animal. Depois de concluído, o caminho mata adentro totalizará em torno de 50 quilômetros de extensão.

O Parque conta com diversas outras atrações e fica aberto para visitação de quinta a sábado, das 9h às 16h. Grupos com mais de 20 pessoas devem fazer o agendamento pelo seguinte e-mail: agendamento.atalaia@gmail.com.