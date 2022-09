As contratações serão realizadas para início das atividades ainda este ano - Divulgação

26/09/2022

Macaé - A empresa de serviços integrados no setor de óleo e gás Ocyan está abrindo mais 250 novas vagas para contratação de profissionais para desenvolver, em sua maioria, trabalho offshore (em alto mar). As contratações serão realizadas para início das atividades ainda este ano.

As oportunidades são para caldeireiro, caldeireiro escalador, inspetor de pintura escalador, inspetor de solda escalador, pintores escaladores, técnico de planejamento, delineadores, entre outras posições, e incluem oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD). Os selecionados embarcarão em diferentes plataformas de produção a partir das cidades de Macaé e Rio de Janeiro. Mais informações sobre requisitos e como se candidatar estão disponíveis na seção Nossa Gente no site da Ocyan - www.ocyan-sa.com - ou na plataforma de recrutamento e seleção da Gupy - https://ocyan.gupy.io/