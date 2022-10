A entrada terá um couvert no valor de R$10 acima de 18 anos ou um couvert solidário doando 1 kg de alimento até as 19h30 - Divulgação/Waleska Freire

A entrada terá um couvert no valor de R$10 acima de 18 anos ou um couvert solidário doando 1 kg de alimento até as 19h30Divulgação/Waleska Freire

Publicado 03/10/2022 13:03 | Atualizado 03/10/2022 13:04

Macaé - A programação dos shows do Macaé Beer Fest vai garantir a animação do público em todos os dias do evento entre os dias 06 e 08 de outubro na Praça da Glória. Na quinta-feira, 06, às 20h abre o festival a banda Jardins do Jack com muito Pop e Rock nacional e internacional, em seguida o sucesso do público sertanejo, Bira Bello garante a festa e encerra com eletrônico do DJ Roger às 23h30.



No segundo dia, sexta-feira, 07, as bandas Mak e Capital Elétrico comandam os shows às 20h e 22h30. Já no último dia, sábado, 08, três atrações: Hélder Rock, às 17h, Ramona Rox às 20h e Deia Cassali às 22h30 encerrando com chave de ouro. O Macaé Beer Fest começa todos os dias às 18h exceto sábado, às 17h. A organização espera que 30 mil pessoas passem pelo evento durante os três dias e consumam em média entre 12 e 15 mil litros de cerveja. A entrada terá um couvert no valor de R$10 acima de 18 anos ou um couvert solidário doando 1 kg de alimento até as 19h30.



Uma das expectativas é a apresentação da banda Capital Elétrico que traz Kadu Menezes “O Lenhador” baterista e famoso produtor musical de nomes de peso como Kid Abelha, Lobão, Léo Jaime, entre outros; Léo Leal, e Paulinho Cabral, ambos que atuaram com Dinho Ouro Preto na fase que deu origem ao “Acústico MTV”, do Capital Inicial e Jorge Valladão, baixista e produtor musical, que já dividiu o palco com grandes nomes do cenário musical brasileiro como Kid Abelha, Toni Garrido, Paulo Ricardo e Falcão do Rappa.



O maior festival de cerveja artesanal da região contará com 12 estandes e dois Beer Truck com cerca de 100 estilos de cerveja para o público apreciador da bebida. As cervejarias que estarão no Macaé Beer Fest são: Ladkza, Roter, Cavaleiros, 7 Vargas, Coronel Pafo, Show de Bola, Noi, Hinterhof, Buzzi, Penedeon, Mamute e Lúpulo Macaense. No Beer Truck estarão as cervejarias Tropica e Krug. Além das cervejas o Macaé Beer Fest vai oferecer opções nos bares de Gin, Vinhos e de bebidas comuns como água e refrigerante no estande do Glória Market, a Vite Vinhos e Mar Dry Gin.



Na praça de alimentação estarão 12 opções gastronômicas: Libanus sanduíches árabes, Go Go wok, Okinawa, Pizzzaria do Cristiano, Alternative veggie Burger (opção vegana), Hamburgueria Bem e Mal, Calixto Pastel , Delirium e Carangos Burguer. Para a sobremesa o evento terá o Churros Kidelicia, BB Brigadeiro e os doces de A Doce Fê.



O evento terá infra estrutura com área totalmente coberta, banheiros , segurança, área kids e praça de alimentação com mais de dez opções entre doces , lanches e pratos. O Macaé Beer Fest está no calendário oficial do município, possui apoio institucional da Prefeitura Municipal de Macaé e do Macaé, Convention & Visitors Bureau, RJ Interior, Glória Market, Macaense Ambiental e Jevin.