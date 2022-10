Sede do Senai em Macaé fica na Estrada Virgem Santa, 657, bairro Botafogo - Divulgação

Publicado 05/10/2022 09:46 | Atualizado 05/10/2022 09:52

Macaé - A Ocyan está com 10 vagas abertas para seu programa Jovem Aprendiz. As oportunidades são para assistente administrativo e formação será feita pelo SENAI, com a prática supervisionada no escritório da empresa, em Macaé (RJ). As inscrições podem ser feitas até amanhã, 05 de outubro, pelo site da Ocyan, em Nossa Gente

A iniciativa é uma oportunidade para promover a qualificação de jovens para o mercado de trabalho, aumentando a empregabilidade dos participantes em áreas administrativas. O projeto atenderá moradores do município de Macaé (RJ) e região. Os interessados devem ter entre 18 e 21 anos e o ensino médio completo.

“Nosso programa Jovem Aprendiz busca talentos na área administrativa e, ao mesmo tempo, oferece oportunidade de entrada pelo jovem no mercado qualificado do óleo&gas, reforçando o nosso compromisso com a população, com a cidade de Macaé e a nossa parceria com o SENAI”, comenta Bruna Fonseca, gerente de Pessoas da Ocyan.

O curso será presencial com aulas teóricas no SENAI e práticas presenciais na Ocyan, com carga horária de 800h.