As propostas finalistas receberam apoio financeiro de R$4.000,00 e agora vão apresentar os resultados obtidos com os projetos - Divulgação

Publicado 10/10/2022 14:49 | Atualizado 10/10/2022 14:50

Macaé - A maratona de inovação social pelo uso da bicicleta, a Bikeatona, realizada em Macaé (RJ), chega a sua etapa final. As propostas finalistas receberam apoio financeiro de R$4.000,00 e agora vão apresentar os resultados obtidos com os projetos no dia 10 de outubro, às 19h, no Bicibase, novo espaço sede do projeto Pedala Macaé, e será aberto ao público.

A Bikeatona é promovida pelo Instituto Aromeiazero e conta com o apoio da Ocyan.

As propostas aprovadas na 1ª Bikeatona da região trouxeram ideias, projetos, negócios, produtos, tecnologias e intervenções utilizando e estimulando o uso da bicicleta para promover a mobilidade segura, a reativação dos espaços públicos e o desenvolvimento social, comunitário, ambiental e econômico do município. As oito propostas selecionadas receberam mentoria da Aromeiazero, Instituto Amani e Casulo Consultoria de Impacto ao longo de uma semana, além de uma bolsa no valor de R$375,00 cada.

Após as mentorias, as iniciativas foram apresentadas no Pitch, um dia de troca e inspiração, onde os grupos levaram a público seus projetos e ideias. Nessa etapa, quatro das iniciativas foram escolhidas por um júri composto por representantes do poder público, da Ocyan e do Aromeiazero.

No evento do próximo dia 10, o público terá contato com os grupos selecionados e o detalhamento dos projetos e como cada um deles foi realizado. A apresentação será aberta para perguntas do público. Estarão presentes ainda os alunos do Viver de Bike, curso de empreendedorismo com bicicleta, realizado pelo Pedala Macaé.

Entre as propostas escolhidas estão:

- Cicloturismo Mulheres de Bike

Desenvolvida por Cíntia Santos, o projeto busca mobilizar as mulheres, sobretudo as pretas, para a cultura da bicicleta em Macaé. A iniciativa prevê a implementação de roteiros de cicloturismo na cidade, a promoção do turismo sustentável e da vida comunitária tendo a bike como fator agregador.

- Coleta Seletiva de Bike

Proposto por Sidarta Cabral, a iniciativa quer incluir catadores de recicláveis locais no programa de coleta seletiva do Eco Ponto Onda Verde, utilizando a bicicleta de forma de deslocamento coletiva e comunitária. Com isso, a iniciativa vai melhorar as condições de trabalho desse grupo, gerar renda e ampliar a coleta de recicláveis na cidade.

- A Bike Como Ferramenta Para Promoção Da Participação Social na Atenção Primária à Saúde de Macaé-Rj - Liga Acadêmica de Saúde Coletiva de Macaé (Lascom)

O objetivo do projeto é potencializar a mobilidade da equipe, aumentando assim a abrangência do atendimento e contribuindo para que o sistema de saúde seja mais eficiente. A Lascom ainda visa fomentar a participação e o controle social no planejamento e na gestão participativa do SUS, além de fortalecer a Rede de Atenção à Saúde de Macaé.

- Pedala Trapiche Serra de Macaé Rj - Bike Carolina

O Pedala Trapiche quer fazer passeios ciclísticos quinzenais na Serra de Macaé, onde estudantes poderão ter contato com as comunidades locais e possam identificar as áreas que necessitam de novas árvores, tendo em vista que a região vem sendo tomada por pastos e por habitações desordenadas. A cada mês, o Bike Carolina vai ter aulas com a Guarda Ambiental para ampliar a visão sobre os cuidados com o meio ambiente.