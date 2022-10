O auditório comporta 200 pessoas aproximadamente. Na programação, além de palestras, haverá uma mostra de práticas educativas - Divulgação

Publicado 11/10/2022 08:00

Macaé - As inscrições para o IV Fórum Norte-Fluminense de Educação em Ciências foram abertas através do link https://www.even3.com.br/forumeduciencias2022 /. A iniciativa é da parceria entre o Centro de Formação Continuada Professora Carolina Garcia, vinculado à Secretaria de Educação de Macaé, e o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Nupem/UFRJ).

Professores das redes de ensino privada ou públicas municipal, estadual ou federal, atuantes na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, no Ensino Técnico ou Ensino Superior podem se inscrever. Além deles, demais profissionais da educação e estudantes de Curso Normal Médio, Licenciaturas e de outros cursos de graduação e pós-graduação interessados na área de Educação em Ciências podem fazer a inscrição.

Os credenciados receberão certificados de participação de 16 horas. O evento anual será realizado no auditório do Nupem, bairro São José do Barreto, em duas quartas-feiras deste mês, 19 e 26. O auditório comporta 200 pessoas aproximadamente. Na programação, além de palestras, haverá uma mostra de práticas educativas.

O objetivo do evento é contribuir para a formação continuada dos professores envolvendo atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão, além de promover diálogos entre universidade, escola e comunidade.

A Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), professora associada da UFRJ, docente do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências e Saúde no Instituto Nutes da UFRJ, Rita Vilanova, é a palestrante convidada do dia 19. O tema abordado será ‘Formação de professores de ciências em comunidades de práticas: aportes conceituais e uma agenda para a pesquisa’.

Já no dia 26, a Doutora em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), professora associada da UFRJ, docente do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade (PPGEAS) da UFRJ e docente colaboradora do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências da Universidade Federal Fluminense (UFF), Tatiana Galieta, ministrará a palestra ‘Ensino de ciências na sociedade brasileira atual: educar para a humanidade’.

O Nupem/UFRJ está localizado na Av. São José do Barreto, 764. O e-mail forumnfdeeducacaoemciencias@gmail.com está disponível para mais informações.

Confira a programação

Dia 19

9h30 – Abertura

10h – Palestra ‘Formação de professores de ciências em comunidades de práticas: aportes conceituais e uma agenda para a pesquisa’, com Rita Vilanova.

11h30 – Debate

13h30 às 16h30 – Mostra de Práticas Educativas

Dia 26

9h – Grupos de Trabalho (GT Metodologias e Tecnologias no Ensino; GT Inclusão e Diversidade e GT Questões Sociocientíficas)

14h – Palestra ‘Ensino de ciências na sociedade brasileira atual: educar para a humanidade’, com Tatiana Galieta.

15h30 às 16h30 – Debate.