A promessa é que as festas de Natal e Ano Novo sejam mais uma vez surpreendentes, com atrações inéditas, promovidas pela Prefeitura e apoiadas pelo Macaé Convention BureauDivulgação

Publicado 15/10/2022 09:23 | Atualizado 15/10/2022 09:25

Macaé - Após a retomada do Turismo, fortemente impactado em todo o mundo com a pandemia, Macaé segue atraindo turistas com as festas locais e eventos esportivos. Com destaque para o Festival Gastronômico, Concertos Sinfônicos a Céu Aberto, Macaé Beer Fest e Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Master/Sub 30, que aconteceram recentemente, a população e turistas seguem assíduos às iniciativas públicas e privadas que envolvem endorfina, gastronomia, música e diversão.

Com exclusividade, o secretário adjunto de Turismo de Macaé, Léo Anderson, cedeu uma entrevista ao Macaé Convention Bureau, afirmando que, o objetivo da festa natalina, que está sendo programada para 2022, é superar a do ano passado e surpreender a todos.

“Nossa ideia é que a cidade tenha um novo cartão postal, com a segunda edição do ‘Macaé Energia do Natal’. E que, a celebração do nascimento de Cristo, seja mais um motivo para os visitantes conhecerem e desbravarem as belezas do nosso município”, ressaltou Léo. Explicando que, a ideia é ter uma árvore de Natal com 40 metros de altura, na Lagoa de Imboassica, com 10 apresentações de fogos nos finais de semana (sendo sábado e domingo), e também estrear a Vila do Papai Noel, na Praia Campista. A contratação dos serviços para - o popularmente conhecido - ‘Natal Luz Macaé’ acontecer, está em fase de licitação.

O secretário de Turismo comentou que, a expectativa é grande em relação ao verão que se aproxima, quando a demanda do turismo de lazer aumenta ainda mais:

“Temos como destaque o Réveillon, Carnaval e outras programações especiais para a estação mais movimentada do ano. Estamos trabalhando para que a festa do ano novo tenha fogos de artifícios em dois pontos da cidade, Cavaleiros e Barra de Macaé e 5 pontos de shows, sendo: Cavaleiros, Barra, Lagomar, Sana e Córrego do Ouro. E na sequência, em janeiro 2023, o Fest Verão com área esportiva e mais shows”, pontuou Léo.

Isabel Tuñas, hoteleira na cidade e presidente do Macaé Convention Bureau disse que, nos anos anteriores à pandemia, Macaé teve um crescimento constante do número de grupos visitantes, vindos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. “Nosso objetivo é que a cidade continue evoluindo e encantando as pessoas com os eventos, pois assim, todo o trade turístico cresce, empregos são gerados e a economia agradece.

De acordo com dados da Secretaria Adjunta de Turismo, Macaé possui uma operadora de turismo, 22 agências de viagens, cinco transportadoras turísticas, além de 40 guias de turismo cadastrados no Cadastur.

Estima-se que Macaé disponha de aproximadamente de 10 mil leitos de maneira diversa, que inclui desde pequenas pousadas a grandes hotéis de redes internacionais. O setor é responsável por cerca de 10% do PIB municipal.

Os principais roteiros turísticos envolvem citytour; roteiros históricos e culturais; ecoturismo e turismo de aventura no Sana e na Região Serrana, incluindo o Rafting no Rio Macaé; visitação às Unidades de Conservação - Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Parque Natural Municipal Atalaia, APA do Sana e passeio de barco ao Arquipélago de Sant'Anna.