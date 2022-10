A iniciativa alavanca toda cadeia de serviço de turismo. Faz parte da estratégia da prefeitura a promoção da cidade para captar cada vez mais eventos como esse para promover o turismo e a economia da cidade - Divulgação/Ana Chaffin

A iniciativa alavanca toda cadeia de serviço de turismo. Faz parte da estratégia da prefeitura a promoção da cidade para captar cada vez mais eventos como esse para promover o turismo e a economia da cidadeDivulgação/Ana Chaffin

Publicado 11/10/2022 09:00

Macaé - Com recorde de inscritos, o Campeonato Brasileiro Sub 30/Master de Ciclismo de Estrada, circuito norte-sul/Rodovia Amaral Peixoto (Imboassica), aconteceu no último final de semana (nos dias 7,8 e 9 de outubro) e contou com mais de 500 atletas dos 26 estados e do Distrito Federal. O objetivo do evento foi difundir ainda mais o esporte no país e proporcionar no calendário de Macaé provas de qualidade.

“Esse é o maior evento de ciclismo brasileiro. Os melhores atletas do Brasil estiveram em Macaé. Queremos dar mais oportunidade aos nossos praticantes e oferecer a eles a oportunidade de acompanhar de perto ações dessa magnitude, que geralmente são sediadas nas grandes capitais. A nossa proposta é discutir cada vez políticas públicas para promoção do esporte em nossa cidade, já que o município começa a despontar no cenário nacional e internacional como referência”, pontuou o prefeito.

De acordo com o secretário de Turismo, Leonardo Anderson, o campeonato fomenta o desenvolvimento econômico da cidade. “Eventos como esse promovem o turismo esportivo. Os cerca de 500 atletas, por exemplo, vêm acompanhados de suas famílias, equipe técnica e muito mais. Alguns hotéis atingiram taxa de 100% de ocupação. A iniciativa alavanca toda cadeia de serviço de turismo. Faz parte da estratégia da prefeitura a promoção da cidade para captar cada vez mais eventos como esse para promover o turismo e a economia da cidade”, destacou.

De acordo com o presidente da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ), Adan Aparecido Souza, mais conhecido como Tuche, o evento está sendo um sucesso, além de ter se tornado uma vitória para os atletas.

“É grandioso para uma cidade receber um campeonato brasileiro. Eu sei que estamos criando um desconforto para população, mas queria que todos entendessem que o Brasil ainda caminha na cultura desportiva. Tem atletas do Brasil inteiro em Macaé", destacou Tuche.

Já o organizador da Federação, Décio Viana, pontuou que o evento foi muito aguardado pelos ciclistas federados de todo Brasil. Muitos sonham em conquistar o título e a camisa de campeão e campeã brasileiro em Macaé. A premiação foi de R$ 15 mil, dividido pelas categorias participantes.

O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ) e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Macaé, por meio das secretarias de Esportes, Adjunta de Turismo e Mobilidade Urbana.