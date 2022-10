Durante o evento, o Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau apresentou o esboço do projeto denominado "Eventos de Resultado JF: impactando a economia e gerando negócios" - Divulgação/José Eduardo

Macaé - Na última terça-feira, dia 18, aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, a segunda edição do GESTUR – Fórum de Gestão de Turismo de Negócios e Eventos de Juiz de Fora e Região, e o Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol – CONDETUR, participou do evento divulgando as 13 cidades da região.



O Fórum, que contou com palestras e divulgação das cidades participantes, teve como objetivo demonstrar como os eventos podem impactar positivamente a economia dos destinos turísticos, aumentando o fluxo de turistas, gerando negócios e valorizando os destinos, além de dar visibilidade para as marcas que realizam os eventos.



De acordo com o presidente do CONDETUR, Marco Navega, o encontro foi importante para adquirir informação, capacitação e promover as cidades que formam a Costa do Sol. “Somos um destino privilegiado que já atrai pessoas do mundo todo, em especial de Minas Gerais, e se fazer presente, continua mantendo nossas cidades como as mais visitadas do Rio de Janeiro”, destaca.



Durante o evento, o Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau apresentou o esboço do projeto denominado “Eventos de Resultado JF: impactando a economia e gerando negócios” que ouviu as ideias e sugestões dos empresários para o desenvolvimento e execução da proposta, prevista para ser iniciado em 2023.



Segundo Célio Chagas, presidente do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau, eventos de resultado é a forma mais rápida e menos burocrática de investir no desenvolvimento econômico de uma cidade.