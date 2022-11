Na ocasião, o prefeito Welberth Rezende frisou que o cuidado deve ser diário, e sua gestão vem trabalhando para melhor o atendimento na rede - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 31/10/2022 20:36 | Atualizado 31/10/2022 20:43

Macaé - Compartilhar informações sobre o controle do câncer de mama foi o objetivo das diversas ações que foram realizadas ao longo do mês, pela Secretaria de Saúde de Macaé, em alusão ao Outubro Rosa. Nesta segunda-feira (31), foi promovido um café da manhã na Casa da Criança.

Na ocasião, o prefeito Welberth Rezende frisou que o cuidado deve ser diário, e sua gestão vem trabalhando para melhor o atendimento na rede. "O câncer é uma doença terrível, a família toda sofre, além da parte clínica o psicológico também é afetado. Vamos ampliar o serviço clínico de oncologia, em um novo espaço e com mais profissionais para atender esse público que tanto precisa de atenção", disse.

Ele também acrescentou que outras ações estão sendo feitas para acelerar exames como ultrassonografia e endoscopia. "Estamos avançando em várias áreas, como infraestrutura, trabalho, renda e educação, visando a melhoria da qualidade de vida da população", pontuou.

O diretor administrativo da Casa da Criança, Pablo Correia Fontes, conta que o objetivo da programação é conscientizar as mulheres sobre a importância de se cuidar, por meio de ações educativas com rodas de conversas. "Aproveitamos o momento para estimular a realização de exames de prevenção do câncer de colo do útero e de mama", falou.

A enfermeira Juliana Nunes destacou a importância de fazer os exames periódicos. "O câncer de mama, quando descoberto no início, tem 95% de chances de cura. É importante frisar, que algumas medidas adotadas no nosso dia a dia são fundamentais para evitar doenças, como uma alimentação saudável e prática regular de atividade física. Devemos buscar por atividades que nos dê prazer", destacou.

Outubro Rosa - O movimento Outubro Rosa surgiu no início da década de 1990 e é anualmente celebrado com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade entre as mulheres acometidas pelo câncer de mama.