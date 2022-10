A formatação da próxima edição do evento que se mantém como o terceiro maior do mercado mundial de óleo, gás e energia é prioridade confirmada pelo prefeito Welberth Rezende - Divulgação

Publicado 28/10/2022 12:57

Macaé - Evento que marcará em definitivo a nova referência global de Macaé como a “Cidade Energia”, o retorno da agenda das edições da Brasil Offshore voltou a ser discutido nesta quarta-feira (26) pelo governo, junto à empresa responsável pela feira e às instituições empresariais locais.

A formatação da próxima edição do evento que se mantém como o terceiro maior do mercado mundial de óleo, gás e energia é prioridade confirmada pelo prefeito Welberth Rezende, ao liderar o novo encontro do grupo de trabalho criado para discutir a retomada dos grandes eventos no município.

“O nosso compromisso é defender o protagonismo de Macaé como o principal ambiente de negócios do país. E o retorno dos grandes eventos como a Feira Brasil Offshore é fundamental para tornar a nossa cidade cada vez mais forte, atraindo investimentos e gerando empregos”, destacou o prefeito.

A preparação de toda a infraestrutura necessária para a realização da nova edição da Brasil Offshore, que promete ser histórica, e prevista para acontecer no segundo semestre de 2023, foi destacada como prioridade pelo grupo, e envolve o projeto de reforma do Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, que já está em andamento e segue etapa de conformidade junto ao Tribunal de Contas (TCE).

“São 20 anos defendendo a imagem de Macaé como base para as atividades do petróleo no país e no mundo. Reconheço os esforços do governo em viabilizar a realização da próxima edição da Brasil Offshore que requer grandes investimentos para garantir a participação das grandes empresas do segmento de óleo, gás e energia”, pontuou Daniel Pereira, diretor de eventos da ReedExpoBR.

O formato da edição que marcará a nova fase de Macaé como a “Cidade Energia” já está sendo desenhado entre o governo e a empresa responsável pela realização do evento.

“Já estamos desenhando junto à Reed um layout adequado para o tamanho da feira, que marcará também a retomada dos grandes investimentos que a cidade já registra atualmente”, afirmou o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna.

A iniciativa do governo em garantir transparência nos processos que envolvem a preparação da cidade em receber a nova edição da feira em 2023 foi destacada pelos representantes das instituições empresariais que compõem o grupo.

“A feira gera um impacto muito positivo para diversos segmentos econômicos de Macaé, como o comércio, a rede hoteleira, o polo gastronômico e o setor de serviços. Essa expectativa é importante para ajudar esses segmentos a participar desta retomada da economia da cidade”, reforça o presidente da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), Frederico Barreto.

Também participaram do encontro os Secretários de Infraestrutura, Santiago Borges; de Obras, Felipe Bastos; de Relações Institucionais, Tito Simões; de Turismo, Léo Anderson; da Casa Civil, Luiz Fernando Pessanha e da Defesa Civil, Josefferson de Jesus, além do Procurador do Gabinete do Prefeito, Rodrigo Cavour; o Procurador Geral de Licitações, Gustavo Gusmão, e o chefe de gabinete da Procuradoria Geral do município, Érico Passos.

A reunião foi acompanhada também pelos presidentes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Macaé (CDL), Luís Henrique Fragoso, e do Convention and Visitors Bureau (CVB) Macaé, Isabel Tuñas, além do Coordenador da Comissão Municipal da Firjan, Gualter Schelles junto ao diretor Evandro Esteves, e o diretor da Associação Macaense de Contabilistas (AMACON), Adail Costa Júnior.