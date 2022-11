O evento beneficente ainda arrecadou roupas, sapatos, brinquedos, acessórios e livros para crianças carentes de duas instituições de caridade - Divulgação

O evento beneficente ainda arrecadou roupas, sapatos, brinquedos, acessórios e livros para crianças carentes de duas instituições de caridadeDivulgação

Publicado 31/10/2022 21:13 | Atualizado 31/10/2022 21:21

Macaé - Além de muita brincadeira, bolinhas de sabão e solidariedade, a programação do Beco das Artes - Bequinho Kids - em homenagem às crianças aconteceu neste sábado (29) e teve, como destaque, ação educativa realizada pela Prefeitura de Macaé. O evento beneficente ainda arrecadou roupas, sapatos, brinquedos, acessórios e livros para crianças carentes de duas instituições de caridade.



De acordo com a coordenadora do Beco das Artes, Agnes Williams, a ação só foi possível por meio da colaboração da Prefeitura, através de diversas secretarias, e de todas as empresas parceiras. "Agradeço muito por todo apoio, em especial à equipe da Escolinha de Trânsito. As crianças chegaram no evento sendo inseridas na dinâmica. Foi potente! Estamos todos muito felizes. Aproveito para reforçar que as doações ainda podem ser realizadas", destacou Agnes.



O evento contou ainda com oficina de capoeira com o Raízes de Aruanda; Recreação com a Secretaria de Esportes; Pintura com o Mundo Encantado da Tia Mayra; e Cia Chirulico Divulgação



Coordenador de Educação para o Trânsito, Leandro Aracati destacou o trabalho da equipe, que é orientar e ensinar para que, desde cedo, as crianças e os jovens sejam pedestres que conheçam os sinais de trânsito e futuros condutores mais conscientes de suas responsabilidades.



O evento contou ainda com oficina de capoeira com o Raízes de Aruanda; Recreação com a Secretaria de Esportes; Pintura com o Mundo Encantado da Tia Mayra; e Cia Chirulico.



Escolinha de Trânsito



A Escolinha de Trânsito é uma ação da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, ligada à Secretaria de Mobilidade Urbana. Agendamentos para atividades nas escolas públicas e privadas, além de palestras para empresas, podem ser feitos pelo e-mail: educacaotransitomacaerj@gmail.com.



Doações



Mais informações sobre doações para o projeto Beco das Artes pelo instagram: Beco das Artes Macaé Oficial