, - Reprodução Internet

,Reprodução Internet

Publicado 01/11/2022 06:30 | Atualizado 01/11/2022 08:57

Macaé - O Tepor Macaé é um empreendimento muito maior do que a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) prevista para ocupar o seu espaço, quem afirma é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Com a Licença Ambiental aprovada no dia 11 de outubro, as obras do TEPOR Macaé começarão em breve e prometem alavancar a empregabilidade na região.



De acordo com informações exclusivas da Firjan, neste primeiro momento, as indústrias mais demandadas serão: construção civil, metalmecânica, eletrônica e elétrica. A Firjan afirma que a expectativa é grande devido ao volume de investimento previsto, que vai atrair muita mão de obra, principalmente, para erguer o empreendimento.



O Tepor Macaé contempla diversas atividades logísticas e portuárias, distribuídas em diferentes unidades de negócios Divulgação/Grupo Vale Azul



A Firjan acrescentou que, além dos cursos já oferecidos pelo SENAI Macaé - que já atendem ao mercado de petróleo e gás da região, tais como: Medição Industrial, Operação de Empilhadeiras, Pintor Industrial, Sistemas pneumáticos e hidráulicos, Almoxarife e Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 4G -; a instituição ainda oferece cursos gratuitos para a população, a partir de parcerias com prefeituras e empresas privadas, nos quais muitos alunos já saem contratados para atuar em empreendimentos locais, como aconteceu nas obras da termelétrica da GNA I, no Porto do Açu, em São João da Barra.



“Temos uma série de estudos que mostram que esta década tem tudo para ser um marco na região. Vivemos um momento de integração energética com diversos projetos de energia renovável, e o Tepor de Macaé será parte fundamental dessa engrenagem de desenvolvimento regional, como já é o Porto do Açu. Macaé ainda se destaca como um dos maiores empregadores do estado, atrás apenas da capital, e isso se deve em grande parte ao mercado de petróleo e gás. Por isso, é importante que os jovens se preparem desde já”, afirmou o presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco Roberto de Siqueira.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé, Rodrigo Vianna, falou sobre a conquista da Licença Ambiental que faltava para dar o pontapé inicial das obras:



''O Tepor é peça chave para a transformação de Macaé na Cidade Energia. O projeto representa também a confirmação dos mais de R$ 25 bilhões em investimentos que serão consolidados na cidade ao longo dos próximos cinco anos”, destacou Rodrigo.



Rodrigo acrescentou que atividades econômicas como a construção civil e prestadores de serviços serão as mais impactadas no período de construção do Tepor. Ressaltando que, empregar os munícipes é uma prioridade para o grupo empreendedor do novo porto.



“De acordo com o grupo empreendedor, a expectativa é de geração de 2 mil empregos diretos e indiretos. O governo acompanha todo o processo de licenciamento do projeto, que inclui a realização de medidas socioeconômicas e sustentáveis para garantir a instalação adequada do Tepor com redução de impactos”, pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé.



A Prefeitura de Macaé anunciou a realização de obras de infraestrutura na região do São José do Barreto, Lagomar e Fronteira que acompanham o processo de instalação do novo porto.



O Novo Terminal Portuário de Macaé (Tepor) será construído no bairro São José do Barreto.